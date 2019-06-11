Singapur Çalışma Bakanı, İstanbul Havalimanı'nı öve öve bitiremedi!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO) 108. Uluslararası Çalışma Konferansı kapsamında geldiği İsviçre Cenevre'de Singapurlu mevkidaşı Josephine Teo ile ikili görüşmede bulundu.

ILO'nun merkezindeki görüşmede, Bakan Teo Türkiye'yi yakından tanıdığını belirterek İstanbul ve Antalya'yı gezme fırsatı bulduğunu söyledi.

"BOĞAZ'I SEYRETMEK MÜTHİŞ BİR DUYGU"

İstanbul'dan övgüyle bahseden Teo, "İstanbul'da çayımı alıp Boğaz'ı seyretmek müthiş bir duygu." ifadelerini kullandı.

"İSTANBUL HAVALİMANI, MÜTHİŞ BİR POTANSİYELİ HAREKETE GEÇİRECEK"

Türkiye’nin eşsiz bir stratejik konuma sahip olduğunu dile getiren Teo, İstanbul Havalimanı’nın müthiş bir potansiyeli harekete geçireceğini dile getirdi.

Görüşmede, iki bakan, ekonomik ve sosyal alanlarda kat edilen iş birliğinin devamı konusunda mutabık kaldı.

Bakanlar ayrıca küresel bazda azalma eğiliminde olan doğum oranlarını artırmaya yönelik çeşitli politikalara değindi. Bu kapsamda ailenin önemi ile evlilik ve çocuk sahibi olmayı destekleyecek politikalar ele aldı.

Bakan Selçuk'a görüşmede, Türkiye'nin BM Cenevre Ofisi Nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Sadık Arslan da eşlik etti.