Sınıf Öğretmenliği Taban Puanları 2020|Başarı sıralamaları

Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı (YKS) 27-28 Haziran tarihlerinde gerçekleşti. Sınava giren binlerce aday bu kez merakla 2020'nin Sınıf Öğretmenliği Taban Puanları'nın açıklanmasını bekliyor. İşte ÖSYM-YÖK tarafından yayınlanan son güncel bilgiler..

'DOLMADI' YAZAN YERLER NE ANLAMA GELİYOR?

Kutucuklarda 'Dolmadı' yazan yerlerde o bölümün kontenjanından daha az kişi yerleşmiş ve kontenjanının tamamını dolmamış demektir. Baraj puanını geçen ve varsa sıralama barajını geçen her aday o bölüme yerleşebilirdi.

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ İÇİN KAÇ NET GEREKİR?

Devlet üniversitelerinde bulunan sınıf öğretmenliği bölümlerine ait taban puanlarına bakıldığında pek fazla fark olmadığı görülebiliyor. YKS eşit ağırlık puan türünde 321 ile 364 puan aralığında olan kişiler, sınıf öğretmeni bölümünü kazanabilmiştir.

2019 YKS EA puan türünden 305 puan almak için: OBP hesaplanması sonucu 50 puan geldiğini varsayalım. TYT sınavında: Türkçe:24,5, Sosyal Bilimler:10,25, Matematik:18,25 ve Fen Bilimleri:0 net olsun. AYT sınavında: Matematik:13, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih - 1 ve Coğrafya - 1 toplam:15 net yapması durumunda 305 puan gelmektedir. TYT:53 net ve AYT:28 net.

2019 YKS EA puan türünden 312 puan almak için: OBP hesaplanması sonucu 52 puan geldiğini varsayalım. TYT sınavında: Türkçe:25, Sosyal Bilimler:10,25, Matematik:18,25 ve Fen Bilimleri:0 net olsun. AYT sınavında: Matematik:13, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih - 1 ve Coğrafya - 1 toplam:16,5 net yapması durumunda 312 puan gelmektedir. TYT:54 net ve AYT:29,5 net.

2019 YKS EA puan türünden 320 puan almak için: OBP hesaplanması sonucu 48 puan geldiğini varsayalım. TYT sınavında: Türkçe:27, Sosyal Bilimler:9,5, Matematik:20,25 ve Fen Bilimleri:0 net olsun. AYT sınavında: Matematik:13,5, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih - 1 ve Coğrafya - 1 toplam:18,5 net yapması durumunda 320 puan gelmektedir. TYT:56,75 net ve AYT:32 net.

2019 YKS EA puan türünden 335 puan almak için: OBP hesaplanması sonucu 45 puan geldiğini varsayalım. TYT sınavında: Türkçe:31, Sosyal Bilimler:15,5, Matematik:13 ve Fen Bilimleri:2 net olsun. AYT sınavında: Matematik:9,5, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih - 1 ve Coğrafya - 1 toplam:27,5 net yapması durumunda 335 puan gelmektedir. TYT:61,5 net ve AYT:37 net.

2019 YKS EA puan türünden 350 puan almak için: OBP hesaplanması sonucu 48 puan geldiğini varsayalım. TYT sınavında: Türkçe:28, Sosyal Bilimler:12,5, Matematik:19 ve Fen Bilimleri:1 net olsun. AYT sınavında: Matematik:15, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih - 1 ve Coğrafya - 1 toplam:25,75 net yapması durumunda 350 puan gelmektedir. TYT:59,5 net ve AYT:40,75 net.

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ MEZUNLARI NERELERDE ÇALIŞABİLİR?

İlköğretim 1. kademede eğitim – öğretim görevine atanırlar.

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi olan veya özel okullarda iş bulma imkânına sahip olurlar.

Milli Eğitim Bakanlığı’nca yatılı ilköğretim bölge okullarına atanabilirler.

Bazı dersleri istek üzerine özel olarak öğrenmek isteyen öğrenciler için ders verebilirler.

Devlet okullarında çalışmak istemeyen Sınıf Öğretmenliği mezunları özel okullarda da iş bulabilir.

Sınıf Öğretmenleri bu kurumlardan herhangi birinde çalışıyor olmaları durumunda belirli kurallar çerçevesinde hareket etmek zorundadırlar. Bunlar:

Öğrencilerin başarılarını arttırmak için çalışmalar yapmak ve başarılarını değerlendirmek,

Sınıf içerisinde disiplin ve düzeni sağlamak,

Veliler ile arasındaki bağı öğrencilerin eğitimine yardımcı olabilecek sebeple yakın tutmak,Ders ve çalışma planı hazırlamak.

SINIF ÖĞRETMENİ OLMAK İSTEYEN KİŞİLERDE HANGİ ÖZELLİKLERİN BULUNMASI GEREKİR ?

Öğrencilerin düşüncelerine önem vermek ve duygularını anlayabilmek,

Yaratıcı ve kendini geliştirebilen kişiler olmak,

Hoşgörülü, anlayışlı, sabırlı, iyi niyetli ve öğrencilerle iyi iletişim kurabilmek,

İşini sevmek,

İletişim kurmakta zorluk çekmeyen ve düşüncelerini karşı tarafa kolayca aktarabilen kişiler olmak,

Sınıf düzenini ve öğrenme ortamını sağlayabilmek,

Kolay çözüm yolu üretebilmek,

İnsanlar ve öğrenciler arasında ayrım yapmamak,

Üslubu düzgün ve konuşması anlaşılır olmak.