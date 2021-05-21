Milli Eğitim Bakanlığı tarafından pandemi süreci nedeniyle eğitim alanında değişikliğe gidildi. Alınan önlemler kapsamında sınıf geçme ve kalmayla ilgili de yeni kararlar alındı. Sınıfta kalma kaldırıldı mı 2021? MEB İlkokul, ortaokul ve lise sınıf geçme nasıl olacak? Yanıtlarını sizler için derledik...

SINIFTA KALMA KALDIRILDI MI 2021? MEB İLKOKUL, ORTAOKUL VE LİSE SINIF GEÇME NASIL OLACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada lise öğrencilerinin 2. dönem sınavlarının tercihlere bağlı olarak gerçekleştirileceği açıklandı. Ayrıca ilkokul 1,2,3. sınıflarda sınav olmayacağını, ortaokullarda ise sınavla değerlendirme yapılabileceği duyuruldu. En çok merak edilen konu olan sınıfta kalma konusuna da açıklık getirildi. Sınıf geçme ve kalma kuralları ortaokul ve liselerde değişiklik gösteriyor. MEB tarafından yapılan açıklamada sınıf geçme kriterlerde herhangi bir yenileme olmadığı duyuruldu. İlgili mevzuat hükümleri doğrultusunda başarısız olan öğrenciler sınıfta kalabilecek.

Sınıfta kalma konusunda bir değişiklik olmadığı vurgulanırken, öğrenciler başarı durumlarına yönelik iş ve işlemler Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili hükümlerine göre yürütülecek.

DİLEKÇE TESLİMİ İÇİN SON GÜN

Sınavlara girmek istemeyen öğrencilere tercih seçeneği sunularak, dilekçe teslim etmeleri halinde sınavlara girmeme hakları olduğu öğrenildi. Dilekçe tesliminde son tarih ise 21 Mayıs 2021 Cuma olarak belirlendi. Dilekçesini teslim etmiş olan öğrenciler sınavlara girmeyecek. Notlandırma ise 1. dönem sınav notlarına göre yapılacak. Ancak dilekçesini teslim etmeden sınavlara katılmayan öğrenciler sınava girmemiş sayılacak ve not alamayacak.

ORTAOKULLARDA SINIFTA KALMA VAR MI?

Ortaokul öğrencilerinin 2020-2021 eğitim öğretim yılında sınav işlemleri de tercihe bırakıldı. 2. dönem sınav notu olmayan öğrenciler istedikleri takdirde yüz yüze sınavlara katılabilecek. Sınavlara katılmak istemeyen ortaokul öğrencilerinin aileleri okula dilekçe vererek 1. dönem notlarının ölçme ve

değerlendirme işlemlerinde kullanılması için talepte bulunacak. İkinci dönem sınav notu olan ortaokul öğrencilerinin sınavları geçerli olacak ve e-Okul sistemine işlenecek. Düşük notu bulunan öğrencilere istemeleri halinde ikinci bir sınav yapılıp puanlarını yükseltme fırsatı verilecek. Ortaokullarda herhangi bir dersten yıl sonu puanı 45’ten az olan öğrencilerin sınıfı geçmesi veya sınıf tekrarına kalmasına Şube Öğretmenler Kurulu karar veriyor.

İLKÖĞRETİMDE SINIFTA KALMA VAR MI?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan İlköğretim Kurumları Yönetmeliğine göre 1,2,3 ve 4. sınıflarda sınıfta kalma olmuyor. Son açıklamada 4. sınıflar için “Seçmeli dersler dâhil bütün derslerden sadece bir sınav notu karneye yansıtılacaktır. Sınavlar okul ortamında ve yüz yüze yapılacaktır.” ifadesini kullanıldı.

KARNELER NE ZAMAN DAĞITILACAK?

Öğrenci ve veliler heyecan içerisinde karnelerin dağıtılacağı günü bekliyor. Tam kapanmanın ardından kademeli normalleşmeye geçilmesiyle uzaktan eğitime devam kararı alındı. Eğitime devam eden öğrenciler karnelerin ne zaman alınacağını merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı 2020-2021 eğitim yılının birinci döneminde karneleri e-Okul üzerinden erişime açmıştı. MEB Bakanı Ziya Selçuk yaptığı

açıklamada 2020-2021 eğitim yılının ikinci döneminin 2 Temmuz tarihinde sona ereceğini duyurdu. Karneler bu tarihte dağıtılacak. Bu yıl öğrencilere basılı olarak karne dağıtılması bekleniyor. Ancak Bakan Selçuk şartların olumsuz olması halinde dijital karnelerin hazır olduğunu vurguladı.