Tüm dünyayı olumsuz etkisiyle sarsan yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında öğrenciler, bir yılı aşkın süredir uzaktan, online olarak eğitim görüyor. Bu durum hem öğrenci hem de öğretmenlerin performansını olumsuz etkilerken 2020 - 2021 Eğitim Öğretim Yılı'nın sona ermesine kısa bir süre kala, öğrenci, öğretmen ve veliler, Sınıfta kalma var mı lise? Lise sınıfta kalma olacak mı 2021? sorularının cevabını araştırıyor. İşte detaylar...

SINIFTA KALMA VAR MI LİSE?

Başarı puanı 50'nin altında olan ve raporsuz 10, raporlu 20 olmak üzere 30 günlük devamsızlık hakkının üzerine çıkan öğrenciler, bu yıl sınıf tekrarı yapıp yapmayacağını merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerince yapılan açıklamada, pandemiden dolayı, gerekçesi ne olursa olsun öğrenciler sınıf tekrarı yapmayacak.

LİSE SINIFTA KALMA OLACAK MI 2021?

Lise öğrencileri için 2021 yılında sınıfta kalma ve sınıf tekrarı olmayacak. Yıl sonu başarı puanı 50 altında olan öğrenciler, sınıf tekrarı yapmak yerine başarısız oldukları derslerden sorumlu olarak bir üst sınıfa geçebilecekler. Lise öğrencileri, devamsızlık nedeniyle de sınıf tekrarı yapmayacak. Baraj derslerden kalanlar ile yıl sonu puanı 50'nın altındakiler de sorumlu olarak bir üst sınıfa geçecek.

Milli Eğitim Bakanlığının, uzaktan eğitim sürecini değerlendirerek yaptığı yeni lise düzenlemesinde, karneler sadece birinci dönem veya her iki döneme ait puanlara göre düzenlenecek. Her iki döneme ait hiç yazılı sınav ya da performans, proje notu olmayanların velileri aranarak, ikinci dönem sınavlarına girmeleri istenecek.

Sınava girmeyenler tüm derslerden sorumlu olarak bir üst sınıfa geçecek. Yıl sonu başarı puanı 50'nin altında olan hazırlık öğrencileri de sorumlu olarak 9. sınıfa geçebilecek. Yazıya göre, 12. sınıfların diplomaları, uzaktan eğitimin sona ereceği 2 Temmuz tarihi esas alınarak düzenlecek.

Başarısız dersi olanlar 21 Haziran - 2 Temmuz tarihleri arasında sorumluluk sınavlarına girecek. Mesleki ve teknik liselerde okuyan 12. sınıf öğrencileri de yapamadıkları veya eksik yaptıkları zorunlu stajlarından muaf tutuldu.

Salgın nedeniyle karne ve başarı belgeleri dijital ortamda verilecek. Basılı halini isteyenlerin okul müdürlüklerine başvurması gerekiyor.