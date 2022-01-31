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Sınık ne demek, TDK'ya göre Sınık kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Sınık kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Sınık ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Sınık nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Sınık kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Sınık ne demek, TDK'ya göre Sınık kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Sınık ne demek? Sınık TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi sınık kelimesi. Peki sınık ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre sınık nedir, sınık kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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SINIK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Sınık kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre sınık kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kırık, çıkık
- Yenilmiş, bozguna uğramış

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