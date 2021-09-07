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  3. Sinir krizi geçirdi! Karantinada eşiyle tartışan adamdan intihar girişimi

Sinir krizi geçirdi! Karantinada eşiyle tartışan adamdan intihar girişimi

Olay, Antalya'da meydana geldi. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri dolayısıyla karantinada olan eşiyle tartışan Sezer K. sinir krizi geçirdi. Gözü dönen 42 yaşındaki adam, apartmanın çatısına çıkarak intihar etmek istedi.

Sinir krizi geçirdi! Karantinada eşiyle tartışan adamdan intihar girişimi

Bugün saat 11.00 sıralarında Antalya'da meydana gelen olayda, koronavirüs nedeniyle karantinada bulunan eşiyle tartışma yaşayan 42 yaşındaki Sezer K. oturduğu dairenin bulunduğu 3 katlı apartmanın çatısına çıkıp intihar etmek istedi. Görenler durumu 112'ye bildirdi.

Kısa süre içinde adrese gelen ekipler, Sezer K.'yı ikna etmek için çaba sarfetti.

Polis, Sezer K.'yı 7 saat süren görüşmenin ardından ikna ederken, çiftin temaslı olan iki çocuğu ise olay sırasında sokakta bisiklete bindi.

Zaman zaman aşağıya taş ve cam parçaları atan adamı ikna etmek için tüm akrabaları devreye girdi.  Sezer K., 7 saatin sonunda ikna edilerek polis merkezine götürüldü.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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