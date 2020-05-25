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  3. Sınırda 6 milyon 380 bin lira değerinde uyuşturucu bulundu

Sınırda 6 milyon 380 bin lira değerinde uyuşturucu bulundu

Türkiye-İran sınırında arazide piyasa değeri 6 milyon 380 bin lira olan 30 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

Sınırda 6 milyon 380 bin lira değerinde uyuşturucu bulundu

İran'dan, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine uyuşturucu madde getirileceği bilgisini alan güvenlik güçleri harekete geçti. Ersöz Piyade Hudut Karakol Komutanlığı'nca, dün hudut hattında düzenlenen devriye de askerler, arazide 30 kilogram metamfetamin maddesi buldu.

Güvenlik güçleri, uyuşturucu maddeyle ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

Haber Editörü

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