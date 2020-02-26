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  3. Sınırda hareketli saatler! 400 komando askeri uçakla geldi

Sınırda hareketli saatler! 400 komando askeri uçakla geldi

Türkiye'nin İdlib'de Esed'e verdiği süre azalırken sınırda hareketli anlar yaşanıyor. İstanbul 23. Tugayına bağlı 400 komando, askeri uçakla Hatay Havaalanına geldi.

Hakkari Yüksekova’da görevli olan İstanbul 23. Tugayına bağlı 400 komando askeri uçakla Hatay havaalanına geldi.

SURİYE SINIRINDAKİ BİRLİKLERE ASKERİ TAKVİYE

Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı Hakkari Yüksekova’da görevli olan İstanbul 23. Tugayına bağlı 400 komando, askeri uçakla Hatay'a geldi.

KOMANDOLAR, SINIR BİRLİKLERİNE SEVK EDİLİYOR 

Takviyeye gelen 400 komanda sınır ötesi düzenlenen operasyonla görev alacağı öğrenildi. Sivil otobüslerle komandoları sınır birliklerine sevk ediliyor.




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