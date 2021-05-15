Sınırlı Makine Zabiti, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu : 3151.15

Meslek Adı : Sınırlı Makine Zabiti

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu : Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu : Gemi Ve Hava Taşıtı Kontrolörleri Ve Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu : Gemi Makinistleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri

Meslek Tanımı :

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş eğitim kurumlarından mezun olan Gemiadamları Yönetmeliği hükümlerine göre ehliyet almış, denizcilikle ilgili bakım onarım tesislerinde ve gemilerde, elektrik üretim sistemleri, kazan sistemleri, itici güç sistemleri ve bu sistemlerin operasyonları, bakım ve onarımlarını yapan, 750 kW?den küçük ana makine ile yürütülen gemilerin, başmakinist/başmühendis, ikinci makinist ve makine zabitinden sonra makine bölümünde makineyi sevk ve idare eden kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Gemi Makine Zabiti işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Makinenin (gemiyi götüren makinenin) ve geminin elektriğini sağlayan yardımcı makinelerin yağ, su, yakıt ile egzoz basınçlarını kontrol eder, eksik olduğunda ikmal yaptırılmasını sağlamak,

b) Ana makine ve yardımcı makinelerin mazot tanklarına, ana mazot tanklarından yakıt transferi yapmak,

c) Basınçlarda ani düşmeler olursa tehlikeli durumu atlatacak müdahaleyi yapar ve başteknisyene haber vermek,

d) Pompaların ve elektrik motorlarının basınçlarını kontrol eder, arıza yaptığında yedeklerini devreye sokmak,

e) Günde 4?er saat olmak üzere yanındaki makine tayfasıyla vardiya tutmak,

f) Gemide tamiri ve imalatı mümkün olmayan makine ve parçalarını kara tesislerindeki atölyelere gönderip tamir edilmesini sağlamak, bunların yerine yedeklerini takmak,

g) Makineyi ilk harekete hazırlamak,

h) Gemi yardımcı makinelerini çalıştırmak,

i) Gemi makinelerinin periyodik bakım ve onarımını verilen talimatlar doğrultusunda yapmak,

j) Gemide yapılan yangın, gemi terk ve diğer acil durum tatbikatlarına katılmak,

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Sınırlı Makine Zabiti Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Usta Öğretici (ahşap Yat Ve Tekne Yapımı) mesleği için “2359.96” kod olarak kullanılır iken AFTN Memuru mesleği için “3154.04” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Sınırlı Makine Zabiti Meslek Kodu “3151.15” olarak belirlenmiştir.

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