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Sinizm ne demek, TDK'ya göre Sinizm kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Sinizm kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Sinizm ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Sinizm nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Sinizm kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Sinizm ne demek, TDK'ya göre Sinizm kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Sinizm ne demek? Sinizm TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi sinizm kelimesi. Peki sinizm ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre sinizm nedir, sinizm kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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SİNİZM NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Sinizm kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Sinizm kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre sinizm kelimesi anlamı şu şekildedir:

- İnsanın erdem ve mutluluğa, hiçbir değere bağlı olmadan bütün gereksinmelerden sıyrılarak kendi kendine erişebileceğini savunan Antisthenes'in öğretisi, kinizm

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