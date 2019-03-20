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  3. Sinop’ta trafik kazası: "Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı."

Sinop’ta trafik kazası: "Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı."

Edinilen bilgiye göre kaza, ROKETSAN mevkisinde meydana geldi. Soner Arslan(18) yönetimindeki 57 AAF 608 plakalı motorsiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

Sinop’ta trafik kazası: "Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı."

Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, ROKETSAN mevkisinde meydana geldi. Soner Arslan(18) yönetimindeki 57 AAF 608 plakalı motorsiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Şarampole yuvarlanan sürücü yaralandı. Yaralı, 112 Sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Sinop’ta trafik kazası: "Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı."

Sinop’ta trafik kazası: "Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı."

Sinop’ta trafik kazası: "Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı."

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