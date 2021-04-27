Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki koronavirüs aşılama sürecine dair bilgiler aktardı. Koca, ''Sinovac Çin hükümetinin talepleri nedeniyle taahhüt ettiği takvime uymuyor.'' dedi. Peki; Sinovac aşısı bitti mi, gelecek mi? Sinovac aşısı yok mu?

SINOVAC BİTTİ Mİ, GELECEK Mİ?

Sinovac aşısının tedariğinde sorun yaşanıyor. 3 Mayıs'a kadar 1. doz randevusu verilemeyecek. Vatandaşlar da aşılama Sınovac'sız mı devam edecek? sorusunu gündeme getirdi. Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, ''Şu ana kadar elimizde 28 milyon doza yakın bir aşı var. Bunun 20 milyonu vatandaşlarımıza yapıldı. Elimizde 8 milyon doz aşı kaldı. Bu sebeple aşılanma yaşını 55’e indirdik.

Sinovac firması taahhüt ettiği takvime ne yazık ki uymuyor. Nisan ayı içerisinde 100 milyon aşının gelmesi gerekiyordu, yollayamadılar. Bu firmanın üretim eksikliğinden değil Çin hükümetinin üretilen aşıları kendi ülkesi için kullanmasından kaynaklanıyor.'' ifadelerini kullandı.

SPUTNİK V AŞISINDA SON DURUM NEDİR?

Bakan Koca, Rus kaynaklı Sputnik V aşısı hakkında da şu bilgileri verdi;

''Sputnik V aşısı ile ilgili testler olumlu sonuçlandı. Ön anlaşma aşamasındayız. Bu hafta açıklama yapacağız. Önemli miktarda bir bağlantı yaptık. Kaç doz olduğunu hafta içi açıklayacağım.

Gürkan Bey, Haziran ayı sonuna kadar 40 yaş üstü herkesi aşılamayı hedefliyoruz. Ağustos Eylül Ekim ayında aşılama da sorun kalacağını düşünmüyorum. Çünkü hem üretim kapasitesi giderek artıyor hem de yeni aşılar devreye giriyor.

40 yaş üstü nüfus 35 milyon. Bunun yaklaşık 3 milyonu hastalığı atlattı iyileşti. Kalan 32 milyon vatandaşımızın da gene yaklaşık 12 milyonu aşılandı. 20 milyon kişiyi de Haziran sonuna kadar aşılarsak 40 yaş üstü herkes aşılanmış olacak.

Anlaşmalar bazında bakacak olursak Çin, Rus ve Alman aşılarından toplam 210 milyonluk bir anlaşmayı Haziran sonuna kadar sağlamış durumdayız. Ama tedarik durumu önemli. Biz gene de aksamaları da dikkate alarak Haziran sonunda 40 yaş üstü aşılanmamış kimse kalmamasına çalışıyoruz. ABD’de aşılama 18 yaşa indi. Biz de Ağustos ayında bu seviyeye gelmeye çalışacağız.''