Türkiye'nin koronavirüs salgınına karşı geliştirdiği yerli koronavirüs aşısının faz 3 çalışmaları başlarken Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli aşının adını da açıkladı. Bu kapsamda TURKOVAC ismi uygun görülürken Çinli Sinovac'ın geliştirdiği aşının adı CoronaVac'ın da anlamı merak konusu oldu. Bu kapsamda internet arama motorlarında Sinovac ne demek? Coronavac ne demek, nedir? Vac ne demek? sorularının yanıtları merak konusu oldu.

SİNOVAC NE DEMEK?

Sinovac kelimesi Çin menşeili aşı firmasının adıdır. Bu firma grip ve koronavirüs aşısı başta olmak üzere çok sayıda aşı üretmektedir.

CORONAVAC NE DEMEK, NEDİR?

CoronaVac, Çinli Sinovac firması tarafından geliştirilen inaktif koronavirüs aşısının adıdır. Söz konusu aşı Dünya Sağlık Örgütü tarafından Acil Kullanım Onayı almıştır. Türkiye'de ilk uygulanan koronavirüs aşıdır.

VAC NE DEMEK?

Vac kelimesi aşı kelimesi 'Vaccine' nin kısaltılmış halidir. Kısaca "Vac" kelimesi aşı demektir.