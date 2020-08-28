Japonya'da 2012 yılından bu yana Başbakanlık görevini sürdüren Şinzo Abe flaş bir kararla görevinden istifa etti. Son günlerde istifası konuşulan Abe'nin bu kararı neden aldığı merak ediliyor. İnternet kullanıcıları da konu hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler Şinzo Abe kimdir? Kaç yaşında? Neden istifa etti? sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte detaylar...

ŞİNZO ABE KİMDİR?

21 Eylül 1954 yılında Nagata'da dünyaya geldi. Siyasi bir ailede doğdu. Büyükbabası Kan Abe ve babası Şintarō Abe da siyasetçiydi. Annesi Yōko Kişi ise eski Başbakanlardan Nobusuke Kişi'nin kızıydı. Seikei Üniversitesi'nde siyasal bilgiler okuyup 1977 yılında mezun oldu. Daha sonra ABD'ye Güney Kaliforniya Üniversitesi'nde siyasal bilgiler okumak üzere taşındı. Nisan 1979'da Kobe Steel'da çalışmaya başladı. 1982'de şirketten ayrılarak çeşitli yerlerde çalıştı: yetkili asistan, Dışişleri Bakanı, LDP'nin Genel Konseyi'nin oturum başkanının özel sekreteri ve LDP Genel Sekreterliği'nde sekreter oldu.

Japonya tarihinde en uzun süre Başbakanlık yapan kişidir. Japonya'nın hükûmetinin 26 Eylül 2006'da gerçekleştirdiği özel bir toplantıyla Japonya'nın Başbakanı olarak seçildi. Japonya'nın II. Dünya Savaşı sonrasında göreve gelen en genç Başbakanı ve savaştan sonra doğmuş ilk Japon Başbakanıdır. Parlamenter Kan Abe'nin torunu ve eski Dışişleri Bakanı Shintarō Abe'nin oğludur.

9 Eylül 2007 tarihinde Afganistan'da görev yapan Japon Deniz Kuvvetleri personelini geri çekme planını askıya aldı.

12 Eylül 2007 tarihinde sağlık sorunlarını ileri sürerek istifa etti.

478 oyun 328'ini alarak ikinci kez Japonya Başbakanı oldu. Tekrar Başbakan seçilen Abe, bu göreve ikinci kez gelerek son 6,5 yılda seçilen 7. Başbakan olmuştur. 26 Aralık 2012 tarihinde göreve başlamıştır. 28 Temmuz 2020 yılında sağlık sorunları tekrar öne sürerek görevinden istifa etmiştir.

KAÇ YAŞINDA?

21 Eylül 1954 yılında Nagata'da dünyaya gelen Şinzo Abe 66 yaşındadır.

NEDEN İSTİFA ETTİ?

Şinzo Abe, 2007 yılında olduğu gibi, 28 Temmuz 2020 yılında sağlık sorunları tekrar öne sürerek görevinden istifa etmiştir.