Sipariş ettiği yemekle hayatının şokunu yaşadı! Kızarmış tavuk kanadından çıkan şey hayrete düşürdü!

Pensilvanya eyaletinin South Williamsport bölgesinde yaşayan ABD'li bir kadın verdiği sipariş paketini açınca neye uğradığını şaşırdı.

Kızarmış kanat siparişinin yanında kızarmış tavuk kafasının da geldiğini gören Brittani Paulhamus, ''Paketi açtığımda çok dikkatli değildim açıkcası. Çünkü bir ısırık almıştım ancak ikinci ısırışımda bunun sert olduğunu gördüm ve gagasını yediğimi fark ettim. Çığlık çığlığa kaldım içeriden nişanlım yanıma koştu hızlıca elimden attım. Şoku atlattıktan sonra Facebook'ta payşatım. Açıkcası hep sipariş verdiğim bir restorandı. Nasıl böyle bir şey oldu gerçekten anlam veremedim'' şeklinde konuştu.

FİRMA ÖZÜR DİLEDİ

Konu hakkında bir özür mesajı yayınlayarak müşterisiyle temasa geçen firma, ''12 yıl boyunca tavuk pişiriyoruz. İlk kez böyle talihsiz bir olayla karşılaştık. Bize kanat tedarik eden firma ile görüşme halindeyiz. Sayısız kontrol noktasıyla bunun nasıl olabileceğini anlamaya çalışıyoruz'' dedi.