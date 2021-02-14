Siparişi yetiştirmeye çalışırken yaptığı kazada hastanelik oldu!
Eskişehir’de 31 yaşındaki kadın kurye, siparişi yetiştirmeye çalışırken motosikletiyle kaza yaptı. Çarpışmanın şiddetiyle yemekler yola savrulurken motosikletli kurye ağır yaralandı.
Kırmızıtoprak Mahallesi Taşköprü Caddesi’nde gerçekleşen olayda, motosikletli kurye Aydan Ç., Yıldız Sokak’tan çıktığı esnada caddede seyreden otomobile çarptı.
Çarpışmanın ardından motosiklet sürücüsü Aydan Ç. adlı kadın ağır yaralanırken, motosikletin taşıma bölmesindeki yemekler de yola saçıldı.
HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR!
Kazanın ardından olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri bilinci kapalı haldeki motosiklet sürücüsünü ilk müdahalenin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’ne götürdü.
Ağır yaralanan Aydan Ç.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.