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  3. Sır perdesi aralandı! Tuğçe Mutlu ev arkadaşının sevgilisi tarafından katledildi

Sır perdesi aralandı! Tuğçe Mutlu ev arkadaşının sevgilisi tarafından katledildi

Ankara'da yaşanan kan donduran Tuğçe Mutlu cinayetinin ardındaki sır perdesi aralandı. 27 yaşındaki genç kadının, arkadaşının sevgilisi tarafından katledildiği ortaya çıktı.

Sır perdesi aralandı! Tuğçe Mutlu ev arkadaşının sevgilisi tarafından katledildi

Kan donduran cinayet aydınlatıldı. Ankara'da geçtiğimiz günlerde evinde ölü olarak bulunan Tuğçe Mutlu'nun ev arkadaşının sevgilisi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. 

CESEDİ ÇIPLAK HALDE BULUNMUŞTU

Ankara'da yaşanan olayda 27 yaşındaki Tuğçe Mutlu başına tek el ateş edilerek vurulmuş olarak çıplak şekilde bulundu. Bölgedeki güvenlik kameralarının incelenmesiyle Tuğçe Mutlu'nun sır cinayeti aralandı. Yapılan inceleme sonucunda polis, Tuğçe Mutlu'nun yaşadığı eve, arkadaşının sevgilisi olan 35 yaşındaki Oğuz K'nın geldiğini tespit etti. Yapılan çalışmanın ardından polis, otomobil tamirciliği yapan Oğuz K.'yı Keçiören İlçesi'ndeki evine gözaltına aldı.

Sır perdesi aralandı! Tuğçe Mutlu ev arkadaşının sevgilisi tarafından katledildi

KÜFRETTİĞİ İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

27 yaşındaki kadını küfür ettiği için öldürdüğü ortaya çıkan zanlının cinayetin ardından cesedi başka yere taşımak için uğraştığı ama başaramadığı belirlendi. Zanlı adliyeye sevk edildi. Oğuz K. alınan ifadesinde Tuğçe'nin sevgilisinin arkadaşı olduğu, evde birlikte alkol aldıklarını, daha sonra genç kadının kendisine küfür etmesi nedeniyle sinirlenerek başından vurduğunu itiraf etti. Daha sonra Mutlu'nun cesedini evden başka yere götürmeye çalıştığını ancak başarılı olamadığını anlatan zanlı, daha sonra kaçtığını söyledi. Polisteki işlemleri tamamlanan zanlı, adliyeye sevk edildi.

Sır perdesi aralandı! Tuğçe Mutlu ev arkadaşının sevgilisi tarafından katledildi

 

Sır perdesi aralandı! Tuğçe Mutlu ev arkadaşının sevgilisi tarafından katledildi

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