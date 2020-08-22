Sıra petrolde: 5 ilde petrol arama çalışmaları için ilk adım atıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasıyla Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi bulunmasının sevincini yaşayan vatandaşlarımıza bir müjde de Türkiye Petrolleri Anaonim Ortaklığı'ndan geldi. 'Doğalgazın ardından sıra petrolde' diyerek atılan ilk adım kapsamında 5 ilde petrol arama çalışmalarına izin verildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma günü yaptığı açıklamada, Fatih Sondaj gemisinin keşifleri kapsamında Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğalgaz rezervine ulaşıldığı müjdesini verdi. 20 Temmuz 2020 tarihinde başlayan Tuna 1 Kuyusu sondajında keşfedilen doğalgaz rezervinin ardından bir müjdeli haber de petrol kaynağından geldi.
TPAO'YA 4 PETROL ARAMA RUHSATI
'Doğalgazdan sonra şimdi sıra petrolde' düşüncesiyle başlatılan çalışmalar kapsamında Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), 5 farklı ilde arama yapmak üzere 4 petrol arama ruhsatı aldığını duyurdu. Toplamda 4 sahada gerçekleştirilecek olan aramalar kapsamındaki Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün Petrol Hakkına Müteallik Kararları, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.
ARAMA ÇALIŞMALARI 5 YIL DEVAM EDECEK
Bu kapsamda Diyarbakır, Şanlıurfa, Batman, Mardin ve Adıyaman'da, bazılarının birden fazla ilin sınırları içinde yer aldığı belirtilen toplamda 4 sahada petrol araması için gerekli olan ruhsat TPAO'ya tahsis edildi. üz ölçümleri 29 bin 634 hektarla 61 bin 55 hektar arasında değişen sahalar için verilen ruhsatların geçerlilik süresi 5 yıl olarak belirlendi.