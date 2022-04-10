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Sırbistan’dan Türk SİHA’larına övgü dolu sözler: “Türk üreticileri övmek zorundayım”

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Türk SİHA’larına övgüler yağdırdı. Vucic, Türkiye’den Bayraktar TB2 SİHA alacaklarını belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan söz aldığını açıkladı.

Sırbistan’dan Türk SİHA’larına övgü dolu sözler: “Türk üreticileri övmek zorundayım”

Türk SİHA’ları tüm dünyada ilgi odağı olmaya devam ediyor. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bayraktar TB2 SİHA için söz aldığını söyleyerek önemli açıklamalarda bulundu. Vucic, "Bu silahları Sırp Ordusunun envanterine dahil edeceğiz" diye konuştu.

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SIRP ORDUSUNA DAHİL OLACAK

Sırbistan Ordusu, Pasuljanski Livadi'de "Ateş Kalkanı 2022 Tatbikatı" düzenledi. Düzenlenen tatbikat sonrası Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sırbistan Cumhurbaşkanı, "İki gün önce Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiğim görüşmede Türkiye'den Bayraktar almak istediğimizi söyledim. Erdoğan bana bunları alabileceğimize dair söz verdi. Bu silahları Sırp Ordusunun envanterine dahil edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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ÖVGÜ DOLU SÖZLER YAĞDIRDI

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, daha önceki dönemlerde Türk yapımı insansız hava aracı Bayraktar TB2 SİHA ile ilgilendiklerini duyurmuştu. 2010 yılında gerçekleşen açıklamalarda şu ifadeler yer almıştı: "İHA sistemlerine çok ilgi duyuyoruz ve gelecekte kesinlikle daha fazlasını alacağız. Türk tarafı ile bir anlaşmaya varacak mıyız, göreceğiz. Her halükarda bunlar çok iyi İHA'lar, Türk üreticileri övmek zorundayım."

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