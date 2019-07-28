Siren Ertan Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

SİREN ERTAN KİMDİR?

Doğum tarihi : ??.??.1971

Siren Ertan kaç yaşında :

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Burcu :

Meslek : Tasarımcı

Siren Ertan doğum yeri : İzmir

SİREN ERTAN BİYOGRAFİSİ

Sosyetik güzel

Siren Ertan, 1971 yılında İzmir’de makine ressamı bir baba ile çeyizlik eşyalar yapan bir annenin kızı olarak doğmuştur. Babası Barış Ertan ile annesi Birgül o henüz dört yaşındayken boşandı. Savaş adında erkek kardeşi vardır. Alsancak'taki Kız Meslek Lisesi'nde okudu. 9 Eylül Üniversitesi Tekstil Tasarımı bölümüne 6 sene devam etti ama okulunu bitirmedi. İzmir'de okuldan sonra bir arkadaşının mağazasında çalışırken Mustafa Taviloğlu ile tanıştı.

İzmir’den 1996 yılında İstanbul’a ilk geldiği dönemde Mudo’nun sahibi Mustafa Taviloğlu’nun yanında çalıştı. Mustafa Taviloğlu’nun Celal Çapa'yla ortak olduğu Mangia’da yiyecek içecek müdürlüğü yaparak işe başladı ve gıda, medya, pazarlama, tekstil ve moda alanlarında çalıştı. Cosmolife adlı dergide çalıştı. Show Tv’de yayınlanan Alem programının 6 bölüm sunuculuğu yaptı. Mudo Concept onun için bir okul oldu.

Siren Ertan, İstanbul'a geldiği ilk yıllarda Alinur Velidedeoğlu ile 4 yıl aşk yaşadı. Daha sonra işadamı Ercan Canmutlu ile evlendi. 14 ay sonra 2001 yılında boşandıktan sonra modacı olarak anılmaya başladı. Nevak Şirketler Grubu'nda çalıştı. O günlerde geçinmek için sunuculuk, klip oyunculuğu yapmaya başladı.

2002 yılında başrollerde Berhan Şimşek, Su Bilgiç, Levent Ülgen, Müge Oruçkaptan ile birlikte “Keje” adlı televizyon dizisinde oynadı.

Kendi için tasarladığı kıyafetlerin çevresi tarafından beğenilip yoğun talep görmesi sonucu 2004 yılında kendi Haute Couture atölyesini ve “Siren Ertan ISTANBUL” markasını kurdu. 'Küçük Deniz Kızı' adını verdiği ilk koleksiyonunu Swissotel'de tanıttı.

Siren Ertan, 2006 yılında Lenf kanserine yakalandığını öğrendi, sekiz ay süren tedavinin sonunda tamamen kurtuldu.

2009 yılında Beykent Üniversitesi’nin İletişim Ödülleri kapsamında Moda Onur Ödülü’ne layık görüldü.

Siren Ertan, kreatif direktörlüğünü üstlendiği Punto Kürk ve Deri için 2010 ve 2012ilkbahar/yaz sezonlarında iki özel koleksiyon hazırladı. 2012-2013 yıllarında Zela Mücevherat’ın tasarım danışmanlığını yürüttü. 2013’te Adamo Kürk’ün İstanbul Deri Fuarı-Defile koleksiyonunu hazırladı.

2012 yılında Fransa’da ürettirdiği ‘Siren Ertan ISTANBUL’ adlı özel parfümünü Beymen mağazalarında satışa çıkardı.

Siren Ertan, ayrıca her yıl bikiniden elbiseye, çantadan ayakkabıya kadınlara özel tatil koleksiyonları hazırlıyor. Birçok vakıfta aktif olarak çalışmalarına ve sosyal sorumluluk projelerine destek vermeye devam ediyor.

Haliç Üniversitesi Tekstil ve Moda Tasarımı bölümünde öğretim görevlisi ve danışman olarak görev yapmaktadır.

Siren Ertan, 5 yıllık flörtün ardından 14 Şubat 2006 tarihinde Rotterdam’da Gökhan Çarmıklı ile evlendi. 16 Ekim 2015 tarihinde boşandı.

Siren Ertan, 2016 yılının ortalarından itibaren Ersin Kayalar adlı iş adamıyla birliktedir. 28 Nisan 2018 tarihinde evlendiler.



Filmleri ve Dizileri :

Oyuncu :

2002 - Keje (Zelal) (TV Dizisi)