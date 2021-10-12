Şırfıntı ne demek, TDK'ya göre Şırfıntı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Şırfıntı ne demek? Şırfıntı TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi şırfıntı kelimesi. Peki şırfıntı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre şırfıntı nedir, şırfıntı kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ŞIRFINTI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Şırfıntı kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre şırfıntı kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Seviyesi düşük, bayağı (kadın)



ŞIRFINTI CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Raba şırfıntısını ballandıra ballandıra methetti.

