Şirinevler'de doğalgaz patlaması! Olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi

Şirinevler'de bir binada patlama meydana geldi. Doğal gaz kaynaklı olduğu belirtilen patlamada yaralılar için olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

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Şirinevler'de doğalgaz patlaması! Olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi

İstanbul Şirinevler Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'ndeki bir binada patlama meydana geldi.

Doğalgaz kaynaklı olduğu belirtilen patlamada yaralılar için olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

1 ölü, 4 yaralı

Yaşanan şiddetli patlamanın ardından İstanbul Valiliği'nden açıklama geldi.

Valilik açıklamasında şunlar kaydedildi:

Bahçelievler İlçesi Şirinevler Mahallesi’nde bir binada meydana gelen ve doğalgaz sıkışması kaynaklı olduğu değerlendirilen patlamada ilk belirlemelere göre bir kişi hayatını kaybetmiş, 2’si ağır toplam 4 kişi de yaralanmıştır.

"Yaşanan patlama tüm Bahçelievler’de duyuldu"

Yaşanan patlama sonrası açıklamalarda bulunun Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır şunları kaydetti:

Doğalgaz patlaması yaşandı bunun neticesinde yangın başladı. İlk belirlemelere göre bir vatandaşımız rahmetli oldu, iki vatandaşımız yaralandı. Yaşanan patlama tüm Bahçelievler’de duyuldu.

Çevredeki binalar tahliye ediliyor

Yaşanan patlamanın ardından güvenlik gerekçesiyle çevredeki binalar tahliye ediliyor.

Ekiplerin binadaki müdahalesi sürüyor.

Patlama anı kameralara yansıdı

Bahçelievler Şirinevler 7'inci sokakta yaşanan doğalgaz patlaması sırasında büyük panik yaşandı.
1 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı patlama sırasında yaşanan koşuşturmaca güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde patlama ile birlikte caddede yürüyen vatandaşlar kaçışıyor.

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