Sirius yıldızının Güneş ile aynı hizaya gelmesi anlamına gelen Sirius Güneş kavuşumu ile ilgili arama motorlarında araştırma yapılmaya başladı. Gökyüzünün en parlak yıldızı olarak bilinen ve Kuran'da da adı geçtiği ifade edilen Sirius ile ilgili Sirius Güneş kavuşumu ne zaman? Sirius yıldızı ne zaman görülür? Sirius yıldızı neyi temsil eder? sorularına yanıt aranıyor. Merak edilenleri sizler için derledik...

SİRİUS GÜNEŞ KAVUŞUMU NE ZAMAN?

Akyıldız ismiyle de bilinen ve gökyüzünün en parlak yıldızı olarak ifade edilen Sirius, Büyük Köpek Takımyıldızı’nda yer alıyor. Sirius'ın güneşle aynı hizaya gelmesi Sirius Güneş kavuşumu olarak isimlendiriliyor. Sirius Güneş kavuşumunun bugün gerçekleşmesi bekleniyor. 72 yılda 1° ilerleme yapan Sirius ile Güneş'in kavuşması için 6 Temmuz 2021 saat 08:09'da kavuşum açısı gerçekleşecek. 5-6-7 Temmuz 2021 tarihleri arasında etkili olacak. Meraklıları tarafından ilgi ilgi takip edilen bu gelişme senede bir kez yaşanıyor ve yılın en şanslı günü olarak tanımlanıyor. Astrolojide de anlamı olan bu olay, Güneş yengeç burcunun 14. derecesinde bulunan Sirius yıldızı ile kavuştuğunda, aynı hizaya gelmesi şeklinde tanımlanıyor.

SİRİUS YILDIZI NE ZAMAN GÖRÜLÜR? SİRİUS YILDIZI NEYİ TEMSİL EDER?

Kuran-ı Kerim'de adı geçtiği bilinen Sirius, tüm medeniyetlerde 'kutsal yıldız' olarak ifade edilmektedir. Gökyüzünün en parlak yıldızı olan ve Büyük Köpek Takımyıldızı'nda yer alan Sirius, bahar ayında kuzey yarım küreden görülebiliyor. İlk olarak 1718'de astronom Edmond Halley tarafından keşfedilen yıldız, parlaklığı nedeniyle tarih boyunca kutsal kabul edilmiştir. Temmuz ayında gerçekleşen Sirius Güneş kavuşumuna Sirian günü deniliyor. Sirius yıldızı astrolojide; güç, şans, mutluluğu temsil ediyor.

KURAN-I KERİM'DE SİRİUS (Şİ'RA) YILDIZI

Sirius yıldızı Kuran'da Şira ismi ile geçiyor. Şira yıldızının Kuran’da geçmesinin önemli Kuran-ı Kerim'de yer alan ayette, bu yıldızın Rabbi’nin de Allah olduğu belirtiliyor. 53. sure olan Necm (Yıldız) suresinin 49. ayeti şu şekildedir: “ve muhakkak ki Şi'ra yıldızının Rabbi de O'dur.”

ESKİ UYGARLIKLARDA YILIN EN ŞANSLI GÜNÜ

Eski uygarlıklarda kutsal olduğu kabul edilen gökyüzübün en parlak yıldızı Sirius, henüz bilimsel bilginin ve pozitif bilimlerin olmadığı tarihlerde insanlığın inanma ve tapınma ihtiyacını karşılamıştır. Gökyüzünde parlaklığı ile öne çıkan yıldızı fark eden insanlar, Sirius'u kutsal kabul ederek anlamlar yüklediler. Sirius, Türk kültüründe Akyıldız yani Anakurt ‘Asena’ olarak geçer.

İyi ve güzel dilekler için dua edilen yıldızın Güneş ile kavuşumunun da yılın en önemli ve en şanslı günü olduğu kabul edildi. Eski uygarlıklar bu günü bir takım ritüelle kutlamaya başladılar. Söz konusu kavuşmada o gün akıldan geçen tüm düşüncelerin hızla gerçekleşeceğine inanılıyordu. Bu nedenle arınma, iyilik yapmak, ibadet etmek, meditasyon yapmak önem kazandı.



Bu günde yapılan iyiliklerin misli ile karşılık bulacağı düşünülüyor. Hastalara, yardıma muhtaçlara ve sokak hayvanlarına yapacağınız iyilik misli ile karşılığını bulacak düşüncesi hakimdir.

