Kars'ta kavga: 4 kişi gözaltına alındıHayvan sevgisi canından ediyordu! Fotoğraf çekimi için girdiği kafeste leoparlar tarafından parçalandı!Gelinim Mutfakta 26 Ağustos 2021 Perşembe puan durumu | 26 Ağustos Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?26 Ağustos 2021 Perşembe ATV yayın akışı |Trabzonspor - AS Roma UEFA Konferans Ligi Play-Off Maçı ATV'de !Mucizevi besin ceviz! Tüketildiği anda damarları temizliyor...26 Ağustos 2021 Perşembe FOX TV yayın akışı | Yerli Sinema: Her Gönülde Bir Aslan Yatar FOX TV'deŞırnağın eli öpülesi kadınları!26 Ağustos 2021 Perşembe Kanal D yayın akışı |Keyifle izleyeceğiniz Çok Güzel Hareketler 2 tekrar bölümüyle Kanal D'de26 Ağustos 2021 Perşembe Star TV yayın akışı | Kazara Aşk yeni bölümüyle Star TV'de!26 Ağustos 2021 Perşembe Show TV yayın akışı | Yerli Sinema: Hababam Sınıfı Uyanıyor Show TV'de!
İstanbul30 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Şırnağın eli öpülesi kadınları!

Şırnağın eli öpülesi kadınları!

Şırnakta kadınlarımız eğitim-öğretim öncesi bir araya geldi hem boya hem badana yapan kadınlar,okullar açılmadan daha temiz bir ortamda öğrencilerin eğitim görmesi için seferber oldular.

Şırnağın eli öpülesi kadınları!

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu organizasyonunda Şırnak İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nün destekleriyle başlatılan 'Geleceğin kadın boya badana ustaları' projesi, sosyal sorumluluk projesine dönüştü.

3173293-6f171107379829a698c1a3c8f0bd156f.jpg

EĞİTİM -ÖĞRETİM ÖNCESİ KÖY OKULLARINI BOYUYORLAR 

Şırnaklı kadınlar hem boya badana yapmayı öğreniyor hem de sosyal sorumluluk projesi kapsamında 6 Eylül'de başlayacak eğitim-öğretim öncesi, öğrencilerin daha temiz bir ortamda eğitim görmeleri için köy okullarını boyamaya başladı.

3173293-8ca3464061dc326b99f025ac299d6ad5.jpg

 

TÜRKÜ SÖYLEDİLER,BOYA BADANA YAPTILAR


Şırnak DEDAŞ İl Müdürlüğü´nün de boya ve personel desteği verdiği proje kapsamında kadınlar, Geçitboyu Köyü 75. Yıl İlk ve Ortaokulu'nu boyadı.

Kadınlar bir yandan boya yaparken bir yandan da türküler söyleyerek eğlendi.

3173293-3899aa630507da0823d8306967448b96.jpg

ÇOCUKLARIMIZ İÇİN DAHA TEMİZ BİR OKUL


İl Milli Eğitim Müdürü Nazan Şener, "TOBB Kadın Girişimcileri Kurulu talebi ile bu çalışmayı başlattık. Sponsor firmalar boyaları temin ettikten sonra kadınlarımıza meslek edindirme eğitimleri verdik.

Halk Eğitim Merkezi aracılığıyla İŞKUR destekli kurslarımızı açtık. Şu anda kadınlarımız hem boya ustası meslek kurslarını alıyorlar hem de okullarımızın boya, badanasını yapmaya başladılar."

3173293-14dac77de9f348cd46fdd4469ca333b9.jpg

"KADINLARIMIZ MESLEK SAHİBİ OLACAK"


Sponsor olan DEDAŞ firmasına," Kadın Girişimciler Kuruluna ve tüm kadınlarımıza teşekkür ediyorum. 6 Eylül'de okullarımızı açtığımız zaman hem temiz okullarımız olacak hem kadınlarımız meslek sahibi olacak. Sertifikalarını alacaklar. Daha iyi, daha güzel bir Şırnak için çalışıyoruz" dedi.

3173293-b51e8a5ea198e43087010a7b8a04f80a.jpg

"KADINLAR İSTERSE HER ŞEYİ YAPAR"


TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Şırnak İl Başkanı Ayşe İskenderoğlu ise kursta şu an 12 kadın olduğunu ifade ederek, "Bu projeyi bir sosyal sorumluluk projesine çevirmek istedik. Bununla beraber köy okullarını boyamak için yola çıktık."

3173293-ee6f9eaa8f45695ddf8c726b194fa730.jpg

6 Eylül'de açılacak olan okullarımızda çocuklarımızın daha temiz, daha güvenli bir yerde olabilmeleri için şu an bu okulu boyuyoruz. Oldulça keyifliyiz.Çocuklarımız için kadın girişimçiler olarak bir araya geldik,Kadın isterse yapmayacagı bişey yok. 


 

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT