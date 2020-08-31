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  3. Şırnak'ta 5 bin adet kaçak Koronavirüs test kiti ele geçirildi

Şırnak'ta 5 bin adet kaçak Koronavirüs test kiti ele geçirildi

Şırnak'ta İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri tarafından yapılan açıklamada kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen operasyonlar sonucu 24-30 Ağustos tarihleri arasında 5 bin adet Kovid-19 kaçak test kiti ele geçirildiği duyuruldu.

Şırnak'ta 5 bin adet kaçak Koronavirüs test kiti ele geçirildi

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta gümrük kaçağı 5 bin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test kiti ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce 24-30 Ağustos'ta il merkezi ve ilçelerde kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirildi.

Operasyonlarda 37,68 gram metamfetamin, 4,73 gram esrar, 119,62 gram eroin, 2,07 gram kokain, gümrük kaçağı 5 bin 20 Kovid-19 test kiti, 420 paket kaçak sigara, 246 cep telefonu, 21 kilogram tütün ve sahte dolar ele geçirildi, 43 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Gözaltına alınan 3 kişiden biri tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

 

Haber KaynağıAAHaber Kaynağı
Berna Akkaya
Editör


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