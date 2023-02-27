Şırnak'ta dev operasyon: Çok sayıda kişi gözaltına alındı

Şırnak ve 6 ilçesinde terörün finans kaynaklarına yapılan operasyonlarda, Türkiye’ye kaçak yollarla getirildiği tespit edilen malzeme ele geçirildi. Operasyonlarda, 49 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Melahat Ersoy
Editör
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Şırnak'ta dev operasyon: Çok sayıda kişi gözaltına alındı

Şırnak’ta İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı yollardan ülkeye getirilen kaçak ve sahte ürünleri piyasaya sürerek haksız kazanç elde eden şüphelilerin yakalanması için operasyon başlattı.

Şırnak'ta dev operasyon: Çok sayıda kişi gözaltına alındı

BİRÇOK MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Şırnak ve Habur Sınır Kapısında yapılan operasyonlarda, 2,61 gram metamfetamin, 18,44 gram esrar, 158,57 gram eroin, 2 adet ecstasy, 2 adet bong, 3 bin 740 paket sigara, 155 adet muhtelif emtia, 48 adet cep telefonu aksesuarı, 18 adet cep telefonu, 4 adet elektronik emtia ele geçirildi. Yapılan operasyonlarda 31’i kaçakçılık, 18’i asayiş suçundan toplam 49 şüpheli gözaltına alındı.

Şırnak'ta dev operasyon: Çok sayıda kişi gözaltına alındı

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