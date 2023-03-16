Şırnak'ta feci kaza: Tanker köprüden düştü! Ölü ve yaralı var

Şırnak'ın Cizre ilçesinde Nusaybin karayolunun 15'inci kilometresinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Melahat Ersoy
Editör
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Şırnak'ta feci kaza: Tanker köprüden düştü! Ölü ve yaralı var

Kaza, Cizre-Nusaybin Karayolunun 15'inci kilometresi Çavuş köyü mevkide meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 27 R 3368 plakalı tanker, Saklan Köprüsü mevkiine geldiğinde kontrolden çıkarak köprüden aşağı düştü.

Şırnak'ta feci kaza: Tanker köprüden düştü! Ölü ve yaralı var

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Vatandaşların durumu 112 Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve kolluk kuvvetleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalede araç içinde bulunan F.Ö. ölü bulunurken, aynı araç içinde bulunan başka bir kişi yaralı olarak çıkarıldı. Yaralı kişi hastaneye sevk edilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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