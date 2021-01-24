Uludere'de vatani görevini yaparken terhisine 2 ay kala intihar ederek öldüğü açıklanan Malatyalı asker Azmi Ayverdi'nin cenazesi geçtiğimiz günlerde Malatya’ya getirilmiş ve burada Şehir Mezarlığı’nda düzenlenen törenle defnedilmişti.

Olayın detaylarını sosyal medya hesaplarından paylaşan bazı kullanıcılar, intihar vakasının gerçek dışı olduğunu 22 yaşındaki askerin öldürüldüğünü öne sürdü.

Twitter'da bir kullanıcı olayı şöyle anlattı;

Şu fotoğrafın acısını inanın yaşamadan anlamayacaksınız. umarım anlamazsınızda. 19 ocak salı günü Azmi Ayverdi askerlik görevini yerine getirdiği sırada kafasına sıkılmış bi şekilde ölü bulundu. Ve mensup olduğu karakol 1 saat içinde haber vermesi gerekirken 15 saat sonra naaşını ailesine gönderdiler. 14 saat ne yapıldı ? Ne yaşandı ? Kimse bilmiyor. Biz haberi malatyanın yerli kanallarında bile göremedik. Bir anne yandı bir aile yandı bir habere kimse sığdıramadı bu acıyı. İntihar etti dediler şehitler mezarlığında bile yer bulamadı kendine..

Olaydan yarım saat önce annesiyle telefonda konuşup komutanıyla tartıştığını söylüyor ve 3 gün boyunca kar temizlediklerini , bel fıtığından dolayı 4.gün gidemeyeceğini ve komutanının dinlenmesine müsaade etmediğini söylüyor anneside tekrar söylemesini istiyor komutanın...

Anne ya ister mi evladının canı acısın tırnağı taşa değsin. Ve o telefondan sonra olan oluyor. Azmiye intihar damgasını vuruyorlar. Arkadaşlar bütün içtenliğimle söylüyorum bu tweeti yaymazsak olay azmiyle beraber sırlarıyla gömülecek lütfen azmiye çok görmeyin bu haberi yayın.

Annesinin feryadını kimse duymadı umarım size duyurabilir yayabildiğiniz kadar yayın. Lütfen!