Şırnak'ta korkutan deprem! 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

Şırnak'ta meydana gelen 3.3 büyüklüğündeki deprem panik yarattı. AFAD'ın paylaştığı son dakika bilgisine göre Şırnak'ta 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Yaşanan depremler sonrası artan deprem bilinci nedeniyle bölgemizdeki ve çevre ülkelerdeki son depremler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Aşağıda, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile 2 Haziran tarihinde yaşanan depremlere ilişkin detaylar yer alıyor.