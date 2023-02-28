Siroj Meliev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Siroj Meliev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Siroj Meliev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Siroj Meliev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Siroj Meliev 28 Ağustos 1995 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Сирож Мелиев şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Siroj Meliev Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Buxoro futbol takımında oynamaktadır. FC Buxoro takımına 30 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Siroj Meliev'nin FC Buxoro ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Siroj Meliev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Siroj Meliev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Siroj Meliev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Siroj Meliev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

26 Ocak 2018 yılında Sogdiana

8 Ocak 2020 yılında FK Andijon

1 Şubat 2021 yılında Dinamo

1 Şubat 2022 yılında FC Yangier

30 Temmuz 2022 yılında FC Buxoro

Siroj Meliev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Siroj Meliev şuan FC Buxoro takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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