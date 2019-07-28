Sırrı Elitaş Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç Yaşında, Nerede ve Nasıl Öldü?

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SIRRI ELİTAŞ KİMDİR? Doğum tarihi : ??.??.1944 Ölüm tarihi : 09.Ekim.2015

Sırrı Elitaş kaç yaşında öldü : 71

Kilo & Boy :

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Meslek : Sinema Oyuncusu

Sırrı Elitaş doğum yeri : Adıyaman

Ölüm yeri : SIRRI ELİTAŞ BİYOGRAFİSİ Türk sinemasının emektar isimlerindendir.

Sırrı Elitaş, 1944 yılında Adıyaman’da doğmuştur. Çocukluğu Üsküdar da geçti. 1960'lı yıllarda İstanbul’da 1956 model Chevrolet arabası ile Üsküdar'da şoförlük yaparken Öztürk Serengil'in keşfetmesiyle sinemaya adım attı. Uzun yıllardır oyunculuk yapan Sırrı Elitaş, 600'e yakın filmde rol aldı.

1981 yılında yönetmenliğini Kartal Tibet’in yaptığı senaryosunu Yavuz Turgulve Kartal Tibet’in birlikte yazdıkları, başrollerde Kemal Sunal, Şener Şen, Adile Naşit, Ayşen Gruda’nın oynadığı “Davaro” filmiyle ünlendi.

Sırrı Elitaş, 1986 yılında Mesut Engin, Nilgün Bubikoğlu, Suna Pekuysal, İlhan Daner, Kazım Kartal’ın oynadığı 'Yetimlerin Türküsü' isimli filmin senaryosunu kendi yazıp yönetmenliğini de yaptı.

30 yıl Lale Oraloğlu tiyatro gurubunda tiyatro oyunculuğu yaptı.

Sırrı Elitaş, evli di. 5 kız çocuğu vardır.

Sırrı Elitaş, 24 Temmuz 2010 tarihinde 'Madende Tuzak' filminin çekimleri için geldiği Zonguldak'ın Ereğli İlçesi'nde beyin kanaması geçirdi. Yoğun bakıma alındıktan sonra tedavisine Üsküdar’daki evinde devam edildi.

Sırrı Elitaş, 9 Ekim 2015 tarihinde İstanbul, Üsküdar’da tedavi gördüğü hastanede 71 yaşında vefat etti.

Ödülleri :

2008 – 3. İpekyolu Film Festivali'nde Emek Ödülü'ne layık görüldü Etiketler : kimdir, Sırrı Elitaş



