Sırrı Gültekin Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç Yaşında, Nerede ve Nasıl Öldü?

SIRRI GÜLTEKİN KİMDİR?

Doğum tarihi : 27.Temmuz.1924 Ölüm tarihi : 07.Şubat.2008

Sırrı Gültekin kaç yaşında öldü : 84

Kilo & Boy :

Burcu : Aslan

Meslek : Yönetmen, Prodüktör, Sinema Oyuncusu, Tiyatro Oyuncusu

Sırrı Gültekin doğum yeri : Bakırköy, İstanbul

Ölüm yeri : İstanbul

SIRRI GÜLTEKİN BİYOGRAFİSİ

Yönetmen, yapımcı, sinema ve tiyatro oyuncusu

Sırrı Gültekin, Yeşilçam’ın tüm kalıplarını kullanan filmlerinde, düz, sade sinema dili ile orta kuşak yönetmenlerinin içinde en verimlilerindendir.

Sırrı Gültekin, 27 Temmuz 1924 tarihinde İstanbul, Bakırköy’de doğmuştur.

Sırrı Gültekin, 1939 yılında Bakırköy Halkevi’nde tiyatro çalışmalarına başladı. 1947 yılında İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatrosu’na girdi. Tebeşir Dairesi (1949), Don Juan (1950), İhtiras Tramvayı (1950), Kadıköy İskelesi (1953), Sokakta (1954), Halamın Mirası (1956) oyunlarında oynadı.

1949 yılında Sami Ayanoğlu’nun asistanı olarak sinemaya geçti. Daha sonraki yıllarda Ömer Lütfi Akad’ın asistanlığını yaptı. 1951 yılında Şafak Sökecek filminde oyuncu olarak rol aldı. Bu filmi İngiliz Kemal Lawrence'e Karşı (1952), Dokunulmaz Bu Aslana (1952) ve Zehir Kaçakçıları (1952) izledi. Ama asıl amacı oyunculuktan ziyade rejisörlüktü.

1953 ile 1958 arası "Zehir Kaçakçıları", "Dertli Gönül", "Allı Yemeni" dahil birçok filmde oynadı.

1953’te “Aramızda Yaşayamazsın” filmiyle yönetmenliğe başladı. Filmleri arasında Damat Beyefendi (1962), Biz İnsan Değil miyiz (1961), Öfke Dağları Sardı’yı (1965), Şekerli misin Vay Vay, İzmir’in Kavakları, Atlı Karınca Dönüyor, Karagözlüm Efkarlanma, Kendim Ettim Kendim Buldum, O Ağacın Altında, Çalınan Hayat’ı sayılabilir.

Sırrı Gültekin’in diğer birçok yönetmenin yaptığı gibi filmlerini tekrar çekme yöntemi bu filmlerle sınırlı değil. 1953-1993 arasında 124 film çekti. Sinema filmi haricinde 1979’da Tarık Buğra’nın İbiş’in Rüyası, 1990’da Bir Yabancı Konuk, 1991’de Bir Ömre Bedel adlı TV dizilerini yönetti.

Damat Beyefendi, yılların tiyatro ve sinema oyuncusu Salih Tozan için Sadık Şendil tarafından yazılmış bir senaryo ile çekilmiş ve başrolünü oynadığı tek (ve ilk) film olarak ilginç bir özellik taşır. Sırrı Gültekin, Yeşilçam’ın tüm kalıplarını kullanan filmlerinde, düz, sade sinema dili ile orta kuşak yönetmenlerinin içinde en verimlilerindendir. Ayrıca sinemamıza getirdiği yeni oyuncular ile de değişik bir konumdadır, bu oyuncular arasında Göksel Arsoy, Mahir Özerdem, Kenan Pars, Oya Tarı, Adnan Şenses gibi isimler sayılabilir. Bu isimlere favori oyuncuları Gönül Yazar’ı, Münir Özkul’u, Özdemir Han’ı, Öztürk Serengil’i de eklemek gerekir.

FİLMSAN Vakfı başkanlığı yapan ve Film Yönetmenleri Derneği üyesi Sırrı Gültekin, 2001 yılında, 38. Antalya Film Festivali’nde sinemaya hizmetlerinden ötürü Onur ödülüne layık görüldü.

Sırrı Gültekin, 7 Şubat 2008 tarihinde İstanbul’da 84 yaşında ölmüştür.



Filmleri ve Dizileri :

Yönetmen :

1998 - Bahar'la Umut (Sinema Filmi)

1994 - Talihsiz Bilo (Sinema Filmi)

1994 - Sarhoş (Sinema Filmi)

1994 - Gitme Kal (Sinema Filmi)

1993 - Zeyrek Yokuşu (TV Filmi)

1993 - Oyun İçinde Oyun (Sinema Filmi)

1993 - Dur Gitme (Sinema Filmi)

1993 - Bir Kadın Bir Yaşam (TV Dizisi)

1991 - Herşey Kocam İçin (Sinema Filmi)

1990 - Can Dostlar (Video)

1988 - Süper Baba (Video)

1988 - Kuvvetin Ötesi (Video)

1988 - Denizden Gelen Kadın (Sinema Filmi)

1987 - Kenar Mahalle (Sinema Filmi)

1987 - Etme Bulma (Video)

1987 - Aşk Rüzgarı / Arzu Rüzgarı (Sinema Filmi)

1986 - Yetimlerin Türküsü (Sinema Filmi)

1986 - Piyangocu Kız (Sinema Filmi)

1986 - Melek Hanım'ın Fendi (Video)

1986 - Mavi Muammer 3 / Ölürsün Gülme... (Video)

1986 - Lotto Kralı (Video)

1986 - Küçük Ağam (Video)

1986 - Korkunun Bedeli (Video)

1986 - Kiralık Ev (Sinema Filmi)

1986 - Karım Beni Aldatırsa (Video)

1986 - Izdıraplı Kullar (Video)

1986 - Bir Yabancı Konuk (TV Dizisi)

1986 - Ben Milyoner Değilim (Sinema Filmi)

1986 - Ana Gibi Yar Olmaz (Sinema Filmi)

1985 - İşler Tıkırında (Sinema Filmi)

1985 - Çalınan Hayat (Sinema Filmi)

1985 - Nokta İle Virgül Deh Deh Düldül (Sinema Filmi)

1985 - Mavi Muammer 2 / Silahtan Ödüm... (Video)

1985 - Mavi Muammer (Video)

1985 - Kaderin Tuzakları (Sinema Filmi)

1985 - Gözlerden Kalbe (Sinema Filmi)

1985 - Duyar Mısın Feryadımı (Sinema Filmi)

1984 - Şaşkın Gelin (Sinema Filmi)

1979 - İbiş in Rüyası (TV Dizisi)

1979 - Kasımpaşalı Emmanuel (Sinema Filmi)

1978 - Can Hatice (Sinema Filmi)

1978 - Ali Baba'nın Çiftliği (Sinema Filmi)

1977 - Sarhoş (Sinema Filmi)

1977 - Gülünüz Güldürünüz (Sinema Filmi)

1976 - Şoför Mehmet (Sinema Filmi)

1976 - Şeytan Diyor Ki (Sinema Filmi)

1976 - Seni Sevmekle Suçluyum (Sinema Filmi)

1976 - Ne Haber (Sinema Filmi)

1976 - Dalgacı Mahmut (Sinema Filmi)

1976 - Bu Nasıl Dünya (Sinema Filmi)

1975 - Şehvet Kurbanı Şevket (Sinema Filmi)

1975 - Üç Gelin Altı Damat (Sinema Filmi)

1975 - Tamam Mı Devam Mı (Sinema Filmi)

1975 - Kuvvet Macunu (Sinema Filmi)

1975 - Hamamcı Şevket (Sinema Filmi)

1975 - Gelinin Ödü Patladı (Sinema Filmi)

1975 - Dam Üstüne Çul Serer (Sinema Filmi)

1975 - Ah Nerede Vah Nerede (Sinema Filmi)

1974 - Şiribim Şiribom (Sinema Filmi)

1974 - Öfkenin Bedeli (Sinema Filmi)

1974 - Parasızlar (Sinema Filmi)

1974 - Evet Mi Hayır Mı (Sinema Filmi)

1974 - Bir Tanem (Sinema Filmi)

1973 - Çulsuz Ali (Sinema Filmi)

1973 - Kaynanam Kudurdu (Sinema Filmi)

1973 - Hamsi Nuri (Sinema Filmi)

1972 - İki Ateş Arasında (Sinema Filmi)

1972 - Ölüm Nöbet Bekliyor (Sinema Filmi) br> 1972 - Tophaneli Murat (Sinema Filmi)

1972 - O Ağacın Altında (Sinema Filmi)

1972 - Gecekondu Rüzgarı (Sinema Filmi)

1971 - Çılgın Yenge (Sinema Filmi)

1971 - Keloğlan Aramızda (Sinema Filmi)

1971 - Kadifeden Kesesi (Sinema Filmi)

1971 - Cımbız Ali / Yırtık Niyazi (Sinema Filmi)

1971 - Bir Varmış Bir Yokmuş (Sinema Filmi)

1971 - Bir Aşk Hikayesi (Sinema Filmi)

1971 - Ah Bir Zengin Olsam (Sinema Filmi)

1970 - Zindandan Gelen Mektup (Sinema Filmi)

1970 - Kördüğüm (Sinema Filmi)

1970 - Kendim Ettim Kendim Buldum (Sinema Filmi)

1970 - Kara Dutum (Sinema Filmi)

1970 - Ham Meyva (Sinema Filmi)

1970 - Dönme Bana Sevgilim (Sinema Filmi)

1970 - Berduş Kız (Sinema Filmi)

1970 - Allı Yemeni (Sinema Filmi)

1970 - Adım Kan Soyadım Silah (Sinema Filmi)

1969 - Şahane İntikam (Sinema Filmi)

1969 - Tel Örgü (Sinema Filmi)

1969 - Sevdalı Gelin (Sinema Filmi)

1969 - Sazlı Damın Kahpesi (Sinema Filmi)

1969 - Nisan Yağmuru (Sinema Filmi)

1969 - Kınalı Keklik (Sinema Filmi)

1969 - Gelin Ayşem (Sinema Filmi)

1969 - Gel Desen Gelemem Ki (Sinema Filmi)

1968 - İstanbul'da Cümbüş Var (Sinema Filmi)

1968 - Menderes Köprüsü (Sinema Filmi)

1968 - Kara Gözlüm Efkarlanma (Sinema Filmi)

1968 - Kalbimdeki Yabancı (Sinema Filmi)

1968 - Atlı Karınca Dönüyor (Sinema Filmi)

1967 - Üç Sevdalı Kız (Sinema Filmi)

1967 - Yıkılan Gurur (Sinema Filmi)

1967 - Trafik Belma (Sinema Filmi)

1967 - Bırakın Yaşayalım (Sinema Filmi)

1967 - Bir Annenin Gözyaşları (Sinema Filmi)

1966 - İzmir'ın Kavakları (Sinema Filmi)

1966 - Halime'yi Samanlıkta Vurdular (Sinema Filmi)

1966 - Fakir Bir Kız Sevdim (Sinema Filmi)

1966 - Boyacı (Sinema Filmi)

1966 - Aşkın Kanunu (Sinema Filmi)

1965 - Şekerli Misin Vay Vay (Sinema Filmi)

1965 - İnatçı Gelin (Sinema Filmi)

1965 - Öfke Dağları Sardı (Sinema Filmi)

1965 - Yalancının Mumu (Sinema Filmi)

1965 - Cezmi Band 007.5 (Sinema Filmi)

1965 - Bilen Kazanıyor (Sinema Filmi)

1965 - Adım Çıkmış Sarhoşa (Sinema Filmi)

1964 - Var Mı Bana Yan Bakan (Sinema Filmi)

1964 - Cımbız Ali (Sinema Filmi)

1964 - Cüppeli Gelin (Sinema Filmi)

1963 - Kavgasız Yaşayalım (Sinema Filmi)

1963 - Can Pazarı (Sinema Filmi)

1963 - Avare Şoför (Sinema Filmi)

1962 - Şeytan Bunun Neresinde (Sinema Filmi)

1962 - Günahsız Aşıklar (Sinema Filmi)

1962 - Gurbet Yolcuları (Sinema Filmi)

1962 - Damat Beyefendi (Sinema Filmi)

1962 - Can Evimden Vurdular (Sinema Filmi)

1962 - Aşk Güzeldir (Sinema Filmi)

1962 - Ağlama Sevgilim (Sinema Filmi)

1961 - Sabır Taşı (Sinema Filmi)

1961 - Naciyem (Sinema Filmi)

1961 - Minnoş (Sinema Filmi)

1961 - Kara Dut (Sinema Filmi)

1961 - Biz İnsan Değil Miyiz (Sinema Filmi)

1959 - Sevdalı Gelin (Sinema Filmi)

1959 - Poyraz Osman (Sinema Filmi)

1959 - Garipler Sokağı (Sinema Filmi)

1958 - Son Nefes (Sinema Filmi)

1958 - Kelepçe (Sinema Filmi)

1958 - Ayrılık (Sinema Filmi)

1958 - Allı Yemeni (Sinema Filmi)

1957 - Uçurum (Sinema Filmi)

1957 - Pusu (Sinema Filmi)

1957 - Kara Günlerim / Yaşayan Ölüler (Sinema Filmi)

1957 - Dertli Gönül / Çıksın Bu Can (Sinema Filmi)

1955 - Artık Çok Geç (Sinema Filmi)

1954 - Son Şarkı (Sinema Filmi)

1954 - Aramızda Yaşıyamazsın (Sinema Filmi)

Senaryo :

1994 - Sarhoş (Sinema Filmi)

1986 - Yetimlerin Türküsü (Sinema Filmi)

1986 - Piyangocu Kız (Sinema Filmi)

1985 - İşler Tıkırında (Sinema Filmi)

1985 - Çalınan Hayat (Sinema Filmi)

1985 - Nokta İle Virgül Deh Deh Düldü... (Sinema Filmi)

1976 - Şoför Mehmet (Sinema Filmi)

1976 - Dalgacı Mahmut (Sinema Filmi)

1975 - Gelinin Ödü Patladı (Sinema Filmi)

1972 - İki Ateş Arasında (Sinema Filmi)

1972 - Ölüm Nöbet Bekliyor (Sinema Filmi)

1971 - Bir Aşk Hikayesi (Sinema Filmi)

1970 - Kendim Ettim Kendim Buldum (Sinema Filmi)

1969 - Şahane İntikam (Sinema Filmi)

1967 - Üç Sevdalı Kız (Sinema Filmi)

1963 - Avare Şoför (Sinema Filmi)

1962 - Ağlama Sevgilim (Sinema Filmi)

1961 - Kara Dut (Sinema Filmi)

1957 - Kara Günlerim / Yaşayan Ölüler (Sinema Filmi)

Yapımcı :

1979 - Kasımpaşalı Emmanuel (Sinema Filmi)

1978 - Can Hatice (Sinema Filmi)

1977 - Sarhoş (Sinema Filmi)

1977 - Gülünüz Güldürünüz (Sinema Filmi)

1976 - Şoför Mehmet (Sinema Filmi)

1976 - Şeytan Diyor Ki (Sinema Filmi)

1976 - Dalgacı Mahmut (Sinema Filmi)

1976 - Bu Nasıl Dünya (Sinema Filmi)

1975 - Tamam Mı Devam Mı (Sinema Filmi)

1974 - Öfkenin Bedeli (Sinema Filmi)

1973 - Çulsuz Ali (Sinema Filmi)

1970 - Kördüğüm (Sinema Filmi)

1970 - Dönme Bana Sevgilim (Sinema Filmi)

1969 - Nisan Yağmuru (Sinema Filmi)

1968 - Kalbimdeki Yabancı (Sinema Filmi)

1967 - Trafik Belma (Sinema Filmi)

1967 - Bırakın Yaşayalım (Sinema Filmi)

1967 - Bir Annenin Gözyaşları (Sinema Filmi)

1966 - Halime'yi Samanlıkta Vurdular (Sinema Filmi)

1966 - Fakir Bir Kız Sevdim (Sinema Filmi)

1966 - Aşkın Kanunu (Sinema Filmi)

1965 - Şekerli Misin Vay Vay (Sinema Filmi)

1965 - İnatçı Gelin (Sinema Filmi)

1964 - Var Mı Bana Yan Bakan (Sinema Filmi)

1964 - Cımbız Ali (Sinema Filmi)

1963 - Kavgasız Yaşayalım (Sinema Filmi)

Görüntü Yönetmeni :

1969 - Sevdalı Gelin (Sinema Filmi)

Oyuncu :

2008 - İzzet Günay Belgeseli (Kendisi) (Video)

2007 - Salih Tozan Belgeseli (Kendisi) (Video)

2007 - Natuk Baytan Belgeseli (Kendisi) (Sinema Filmi)

2005 - Sami Hazinses Belgeseli (Kendisi) (Video)

2003 - Yeşilçam Denizi (Kendisi) (Tv Programı)

1993 - Sarı Sevda (Video)

1993 - Bir Kadın Bir Yaşam (Ismet) (TV Dizisi)

1988 - Ya Devlet Başa Ya Kuzgun Leşe (TV Filmi)

1988 - Süper Baba (Avukat) (Video)

1987 - Etme Bulma (Video)

1986 - Lotto Kralı (Gazete Sahibi) (Video)

1985 - Mavi Muammer (Dükkan Sahibi) (Video)

1985 - Gözlerden Kalbe (Sinema Filmi)

1977 - Yeşilçam Sokağı (Yönetmen) (Sinema Filmi)

1976 - Şoför Mehmet (Polis) (Sinema Filmi)

1975 - Tamam Mı Devam Mı (Polis) (Sinema Filmi)

1975 - Ah Nerede Vah Nerede (Sinema Filmi)

1974 - Evet Mi Hayır Mı (Kahvehane Müdavimi) (Sinema Filmi)

1973 - Çulsuz Ali (Kumarhane Kasiyeri) (Sinema Filmi)

1973 - Kaynanam Kudurdu (Hakim) (Sinema Filmi)

1971 - Cımbız Ali / Yırtık Niyazi (Yolcu) (Sinema Filmi)

1969 - Şahane İntikam (Kemancı) (Sinema Filmi)

1969 - Gelin Ayşem (Yolcu) (Sinema Filmi)

1967 - Bırakın Yaşayalım (Komiser) (Sinema Filmi)

1962 - Şoförün Karısı (Sinema Filmi)

1958 - Son Nefes (Ali) (Sinema Filmi)

1958 - Allı Yemeni (Sırrı) (Sinema Filmi)

1957 - Dertli Gönül / Çıksın Bu Can (Sinema Filmi)

1952 - İngiliz Kemal Lawrence'e Karşı (Dolapdereli Zafiri) (Sinema Filmi)

1952 - Zehir Kaçakçıları (Sinema Filmi)

1952 - Dokunulmaz Bu Aslana (Sinema Filmi)

1951 - Şafak Sökecek (Sinema Filmi)

Yapım Ekibi :

1971 - Ah Bir Zengin Olsam (Set Ekibi) (Sinema Filmi)

1970 - Kara Dutum (Set Ekibi) (Sinema Filmi)

1969 - Şahane İntikam (Set Ekibi) (Sinema Filmi)

1968 - İstanbul'da Cümbüş Var (Set Ekibi) (Sinema Filmi)

1968 - Atlı Karınca Dönüyor (Set Ekibi) (Sinema Filmi)

1967 - Yıkılan Gurur (Set Ekibi) (Sinema Filmi)

1962 - Şoförün Karısı (Set Ekibi) (Sinema Filmi)

1962 - Aşk Güzeldir (Set Ekibi) (Sinema Filmi)

1958 - Kelepçe (Set Ekibi) (Sinema Filmi)

1957 - Pusu (Set Ekibi) (Sinema Filmi)

1955 - Artık Çok Geç (Set Ekibi) (Sinema Filmi)

1954 - Son Şarkı (Set Ekibi) (Sinema Filmi)

1954 - Aramızda Yaşıyamazsın (Set Ekibi) (Sinema Filmi)

Yönetmen Ekibi :

1953 - Katil (Yönetmen Yardımcısı) (Sinema Filmi)

1952 - İngiliz Kemal Lawrence'e Karşı (Yönetmen Yardımcısı) (Sinema Filmi)

1952 - Kanun Namına (Reji Ekibi) (Sinema Filmi)

1951 - Allaha Ismarladık (Yönetmen Yardımcısı) (Sinema Filmi)

Kamera Ekibi :

1964 - Cüppeli Gelin (Kamera Asistanı) (Sinema Filmi)

1963 - Can Pazarı (Kamera Asistanı) (Sinema Filmi)

1962 - Şeytan Bunun Neresinde (Kamera Asistanı) (Sinema Filmi)

1962 - Günahsız Aşıklar (Kamera Asistanı) (Sinema Filmi)

1962 - Gurbet Yolcuları (1. Kamera Asistanı) (Sinema Filmi)

1962 - Damat Beyefendi (Kamera Asistanı) (Sinema Filmi)

1961 - Sabır Taşı (Kamera Asistanı) (Sinema Filmi)

1961 - Biz İnsan Değil Miyiz (Kamera Asistanı) (Sinema Filmi)

1959 - Sevdalı Gelin (Kamera Asistanı) (Sinema Filmi)

1959 - Garipler Sokağı (Kamera Asistanı) (Sinema Filmi)

1958 - Ayrılık (Kamera Asistanı) (Sinema Filmi)

1957 - Kara Günlerim / Yaşayan Ölüler (Kamera Asistanı) (Sinema Filmi)

Müzik ekibi :

1964 - Dağlar Bizimdir (Şarkılar) (Sinema Filmi)