Sırrı Sakık Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

SIRRI SAKIK KİMDİR?

Doğum tarihi : 01.Ağustos.1957

Sırrı Sakık kaç yaşında :

Kilo & Boy :

Burcu : Aslan

Meslek : Siyasetçi

Sırrı Sakık doğum yeri : Yörecik, Muş

SIRRI SAKIK BİYOGRAFİSİ

Ağrı ili Belediye Başkanıdır.

Sırrı Sakık, 1 Ağustos 1957 tarihinde Muş, Yörecik’de doğmuştur. Kürt kökenlidir. Annesinin adı Fatma'dır. Badikan aşiretinin önde gelenlerinden olan babası Sabri Sakık’ın üç kadınla evliliğinden 19 çocuğu vardır. Biri Gaziantep’te faili meçhule kurban gitti. PKK’ya katılan ikisi operasyonlarda öldürüldü. Biri İsviçre’ye, biri Kuzey Irak’a kaçtı. PKK'nın eski üyelerinden Şemdin Sakık'ın ve Arif Sakık’ın abisidir. 1988 yılında Şemdin Sakık ile Arif Sakık Irak'ın kuzeyinde yakalanarak Türkiye'ye getirildi ve PKK terör örgütü üyesi olmak suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. İki köyleri de yakılıp, bazı akrabaları da orada öldürülünce aile 10 ayrı kente dağıldı.

Sırrı Sakık, liseden sonra okul hayatına son vermiştir. Babası üniversiteye gitmesine izin vermeyince liseden sonra aile oteli olan üç yıldızlı, 87 yataklı Zengök Otelini işletmeye başlamıştır. Bir yandan da politikayla ilgilendi. 12 Eylül1980 sonrasında SODEP’in kuruluşuna omuz vermiş, bu çabaları onu genç yaşta SHP Muş İl Başkanlığı’na taşımıştı. SHP’deki bölünme sırasında da HEP’e geçmişti.

Turizm alanında işletmecilik yaptıktan sonra Cumhuriyet gazetesinde ve Vatan gazetelerinde bir süre Muş muhabirliğini yaptı.

Sırrı Sakık, 1991 yılında SHP’nin Halkın Emek Partisi (HEP) adaylarına Güneydoğu Anadolu listelerinde yer vermesiyle milletvekili oldu. 1994’te dokunulmazlıklarının kaldırılmasıyla tutuklanan milletvekilleri arasında yer aldı.

1991 yılında Leyla Zana’nın önderliğinde kurulan (DEP) Demokrasi Partisi ve 9 Kasım 2005 tarihinde Ahmet Türk, Leyla Zana, Orhan Doğan, Aysel Tuğluk ile (DTP) Demokratik Toplum Partisi’nin Kurucu Üyesi oldu. 22 Temmuz 2007 genel seçimlerinde DTP' den, 2011'de de BDP'den Muş Milletvekili olarak seçildi.

14 Kasım 2002 tarihinde yapılan TBMM 22. Dönem genel seçimlerde bağımsız milletvekili adayı oldu ancak seçilemedi.

TBMM; 19. Dönem, 23. Dönem ve 24. Dönem Muş Milletvekilidir. 23. Dönem'de ve 24. Dönem'de Başkanlık Divanı İdare Amiri oldu. Türkiye-Küba Parlamentolararası Dostluk Grubu üyesidir.

2014 Yerel Seçimlerinde (BDP) Barış ve Demokrasi Partisinden Ağrı ilinin Belediye Başkanlığına aday oldu ve seçim neticesinde Ağrı ilinin Belediye Başkanı seçildi.



Sırrı Sakık, Gülsima Sakık ile evli idi 2007 yılında eşi kanserden vefat etti. Cenk, Heval ve Sidar (d.1987) isimli 3 oğlu var. Heval "arkadaş", Sidar ise "3 ağaç" anlamındadır. Sidar Sakık adlı en küçük oğlu 25 yaşında iken Ankara'da babasıyla birlikte yaşadığı 5. kattaki evinin balkonundan 2012 yılında atlayarak yaşamına son verdi.

Ağrı ilinin Belediye Başkanı olan Sırrı Sakık 1 Mart 2017 tarihinde görevinden alınarak yerine Ağrı Valisi Musa Işın kayyum olarak atandı.