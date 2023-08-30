Sırt Yağlarından Hala Kurtulamadınız Mı? İşte Sırt Yağlarından Kurtulmanın En Basit Çözümü

Sırt Yağlarından Hala Kurtulamadınız Mı? İşte Sırt Yağlarından Kurtulmanın En Basit Çözümü Haberimizde.. Sırt yağlarından kurtulmanın ne kadar kolay olduğunu görünce şaşıracaksınız!

YAYINLAMA
Google News
Sırt Yağlarından Hala Kurtulamadınız Mı? İşte Sırt Yağlarından Kurtulmanın En Basit Çözümü

Kollardaki sarkıklık, göbek yağları derken en büyük problemlerden bir tanesi de sırt yağlarıdır. Çünkü vücutta en az hareket eden bölge olan sırttaki yağları vermek çokta kolay değildir. Ancak bazı püf noktalar var ki sizlerin de sırtınızdaki fazla yağlardan kurtulmanıza olanak tanıyacak. İşte sırt yağlarından kurtulmanın 6 harika yolu…

sirt-yaglarina-son.jpg

  1. Sağlıklı Beslenme Planı Oluşturmak

Diyet yapmak bir yerden sonra motivasyon kaybına neden olabiliyor. İşte bu nedenle öncelikli olarak sağlıklı bir beslenme programı oluşturmalısınız. Beslenme uzmanı ve Nihayet Full, Nihayet Slim'in yazarı Lisa Young, diyet yerine sağlıklı beslenme "planı" öneriyor.

  1. Güç Egzersizleri Yapmak

Kas güçlendirme egzersizleri ile birlikte aynı zamanda sırtınızdaki fazla yağlardan kurtulmak için güç egzersizleri de yapmalısınız. Bu 15 yıldır sağlık ve fitness dünyasında yer alan bir kişisel antrenör olan Tyler Read'in hemfikir olduğu bir şeydir.

Read, "Kuvvet antrenmanı egzersizleri, sırtınızdaki ve vücudunuzun diğer bölgelerindeki kasları güçlendirmeye yardımcı olabilir ve kas kütlesi, metabolizmanızı hızlandırarak kilo vermenize yardımcı olabilir" diye açıklıyor. "Row, şınav, pull-up ve lat pull-down gibi egzersizler özellikle sırtınızdaki kasları hedef alabilir. Haftada iki veya daha fazla gün kuvvet antrenmanı yapmayı hedefleyin."

  1. Kardiyo Çalışmak

Dengeli bir şekilde spor yapmak sizlerin de kardiyonuzu artırmanızın en önemli unsurlarından bir tanesidir. Yürüyüş yapmak, birkaç tur koşmak, yüzmek, patikalarda gezmek, kilo vermek, aerobik yapmak sırt kaslarınızı da çalıştırır ve yağların erimesine olanak tanır.

sirt-yaglarindan-kurtulmak-cok-basit.jpg

  1. Gıda Etiketlerini Okumak

Sağlıklı bir beslenmek için bilinç şarttır. Bunun için de tükettiğiniz gıdaların etiketlerini muhakkak okumalısınız. Suni içerikleri bünyesinde barındıran gıdalardan muhakkak uzak durmalısınız.

  1. Yeme Çeşitliliği Yakalamak

Birkaç besin ile değil pek çok farklı besin ile yemek yeme alışkanlığı kazanmalısınız. Bu sayede daha farklı vitamin ve mineral alarak vücutta bunların fazlasının depolanmasına olanak tanımazsınız. Bildiğiniz gibi her depo aslında bir yağ kitlesidir.

  1. Uyku Düzeni Yakalamak

Tutarlı bir şekilde uyku düzeni yakalamak ise hem vücut sağlığı hem de zayıflama konusunda oldukça önemlidir. Uyku düzeni sahibi insanların sinir, stres gibi duygulardan daha çok uzak kalabildiği ve buna bağlı olarak daha sağlıklı, mutlu bir yaşam sürdüğü bilinir. Bu durum aynı zamanda sizlerin zayıflamasına da olanak tanır.

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Çiftçilerin kabusu 'Vampir Kelebekler' geri döndü! Bu tür biyolojik bir silah mı?
Çiftçilerin kabusu 'Vampir Kelebekler' geri döndü! Bu tür biyolojik bir silah mı?
Sinir ve Strese Karşı Mucize Çözüm! Sakin Bir Yaşam Sürmek Artık Çok Kolay! Bilim Adamlarının Yıllardır Bulamadığı Çözüm Bakın Nerede Saklı İmiş
Sinir ve Strese Karşı Mucize Çözüm! Sakin Bir Yaşam Sürmek Artık Çok Kolay! Bilim Adamlarının Yıllardır Bulamadığı Çözüm Bakın Nerede Saklı İmiş
Uzmanlar bilgilendirdi: Diş sıkma (bruksizm) tedavisinde alternatif çözüm
Uzmanlar bilgilendirdi: Diş sıkma (bruksizm) tedavisinde alternatif çözüm
Beyaz Dişlere Mucize Buluş. Sadece 3 Malzeme ile Bembeyaz Dişlere Ulaşmak..
Beyaz Dişlere Mucize Buluş. Sadece 3 Malzeme ile Bembeyaz Dişlere Ulaşmak..
Son Haberler
Akşener'in bir dediği diğerini tutmuyor, 4 gün sonra karar değiştirdi ''O anlama gelmez''
Akşener'in bir dediği diğerini tutmuyor, 4 gün sonra karar değiştirdi ''O anlama gelmez''
Eski Bakan Kutbettin Arzu havuzda geçirdiği kalp krizi sonucu boğularak hayatını kaybetti
Eski Bakan Kutbettin Arzu havuzda geçirdiği kalp krizi sonucu boğularak hayatını kaybetti
Büyük Zaferin 101. yılında devletin zirvesi Anıtkabir'de! Anıtkabir Özel Defteri'ne Türkiye Yüzyılı vurgusu!
Büyük Zaferin 101. yılında devletin zirvesi Anıtkabir'de! Anıtkabir Özel Defteri'ne Türkiye Yüzyılı vurgusu!
Büyük zaferin 101. yıl dönümü, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'de
Büyük zaferin 101. yıl dönümü, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'de
Sivilcesi Olanlar Dikkat! İşte Sır Gibi Saklanan Sivilceden Kurtulma Yöntemleri.
Sivilcesi Olanlar Dikkat! İşte Sır Gibi Saklanan Sivilceden Kurtulma Yöntemleri.
Bu hastalığa dikkat! Büyüme çağındaki çocukları tehdit ediyor
Bu hastalığa dikkat! Büyüme çağındaki çocukları tehdit ediyor
Çok Okunanlar
Bu gün hava durumu nasıl olacak? 30 Ağustos Çarşamba tüm ülke geneli hava durumu
Bu gün hava durumu nasıl olacak? 30 Ağustos Çarşamba tüm ülke geneli hava durumu
30 Ağustos Çarşamba gazete manşetleri ''Büyük zaferden küresel güce''
30 Ağustos Çarşamba gazete manşetleri ''Büyük zaferden küresel güce''
Kredi çekeceklerin dikkatine! Bankaların yeni faiz kredi oranları belli oldu! İşte detaylar
Kredi çekeceklerin dikkatine! Bankaların yeni faiz kredi oranları belli oldu! İşte detaylar
Beklenmedik Tehtitlere Karşı Tetikte Olun! Uzman İsim, Düzce'den İstanbul'a Kadar Uyarıyor: Hazır mısınız?
Beklenmedik Tehtitlere Karşı Tetikte Olun! Uzman İsim, Düzce'den İstanbul'a Kadar Uyarıyor: Hazır mısınız?
Yüz Felci Belirtileri Nelerdir? Yüz Felci Neden Olur?
Yüz Felci Belirtileri Nelerdir? Yüz Felci Neden Olur?
Sarı Kantaron Yağı Nedir, Kantaron Yağı Faydaları
Sarı Kantaron Yağı Nedir, Kantaron Yağı Faydaları
Yorumlananlar
CHP'li Başkan aranıyordu! Yangın söndü Pilavcı Başkan döndü!
CHP'li Başkan aranıyordu! Yangın söndü Pilavcı Başkan döndü!
Zehri insanı bile saniyeler içinde öldürüyor! Argiope Lobata bu kez Gümüşhane'de ortaya çıktı
Zehri insanı bile saniyeler içinde öldürüyor! Argiope Lobata bu kez Gümüşhane'de ortaya çıktı
5 Eylül son gün! Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemesi yapacaklar dikkat! Ödemelerinizi ücretsiz yapabilirsiniz!
5 Eylül son gün! Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemesi yapacaklar dikkat! Ödemelerinizi ücretsiz yapabilirsiniz!
Cristiano Ronaldo, Türkiye için söylediğinden geri adım atmıyor, Suudi Arabistan Ligi'ni övmeye devam ediyor.
Cristiano Ronaldo, Türkiye için söylediğinden geri adım atmıyor, Suudi Arabistan Ligi'ni övmeye devam ediyor.