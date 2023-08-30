Sırt Yağlarından Hala Kurtulamadınız Mı? İşte Sırt Yağlarından Kurtulmanın En Basit Çözümü

Kollardaki sarkıklık, göbek yağları derken en büyük problemlerden bir tanesi de sırt yağlarıdır. Çünkü vücutta en az hareket eden bölge olan sırttaki yağları vermek çokta kolay değildir. Ancak bazı püf noktalar var ki sizlerin de sırtınızdaki fazla yağlardan kurtulmanıza olanak tanıyacak. İşte sırt yağlarından kurtulmanın 6 harika yolu…

Sağlıklı Beslenme Planı Oluşturmak

Diyet yapmak bir yerden sonra motivasyon kaybına neden olabiliyor. İşte bu nedenle öncelikli olarak sağlıklı bir beslenme programı oluşturmalısınız. Beslenme uzmanı ve Nihayet Full, Nihayet Slim'in yazarı Lisa Young, diyet yerine sağlıklı beslenme "planı" öneriyor.

Güç Egzersizleri Yapmak

Kas güçlendirme egzersizleri ile birlikte aynı zamanda sırtınızdaki fazla yağlardan kurtulmak için güç egzersizleri de yapmalısınız. Bu 15 yıldır sağlık ve fitness dünyasında yer alan bir kişisel antrenör olan Tyler Read'in hemfikir olduğu bir şeydir.

Read, "Kuvvet antrenmanı egzersizleri, sırtınızdaki ve vücudunuzun diğer bölgelerindeki kasları güçlendirmeye yardımcı olabilir ve kas kütlesi, metabolizmanızı hızlandırarak kilo vermenize yardımcı olabilir" diye açıklıyor. "Row, şınav, pull-up ve lat pull-down gibi egzersizler özellikle sırtınızdaki kasları hedef alabilir. Haftada iki veya daha fazla gün kuvvet antrenmanı yapmayı hedefleyin."

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Kardiyo Çalışmak

Dengeli bir şekilde spor yapmak sizlerin de kardiyonuzu artırmanızın en önemli unsurlarından bir tanesidir. Yürüyüş yapmak, birkaç tur koşmak, yüzmek, patikalarda gezmek, kilo vermek, aerobik yapmak sırt kaslarınızı da çalıştırır ve yağların erimesine olanak tanır.

Gıda Etiketlerini Okumak

Sağlıklı bir beslenmek için bilinç şarttır. Bunun için de tükettiğiniz gıdaların etiketlerini muhakkak okumalısınız. Suni içerikleri bünyesinde barındıran gıdalardan muhakkak uzak durmalısınız.

Yeme Çeşitliliği Yakalamak

Birkaç besin ile değil pek çok farklı besin ile yemek yeme alışkanlığı kazanmalısınız. Bu sayede daha farklı vitamin ve mineral alarak vücutta bunların fazlasının depolanmasına olanak tanımazsınız. Bildiğiniz gibi her depo aslında bir yağ kitlesidir.

Uyku Düzeni Yakalamak

Tutarlı bir şekilde uyku düzeni yakalamak ise hem vücut sağlığı hem de zayıflama konusunda oldukça önemlidir. Uyku düzeni sahibi insanların sinir, stres gibi duygulardan daha çok uzak kalabildiği ve buna bağlı olarak daha sağlıklı, mutlu bir yaşam sürdüğü bilinir. Bu durum aynı zamanda sizlerin zayıflamasına da olanak tanır.