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  3. Şişede durduğu gibi durmadı: Alkol alırken kız meselesi yüzünden kavga ettiği arkadaşları, pompalı tüfekle vurdu!

Şişede durduğu gibi durmadı: Alkol alırken kız meselesi yüzünden kavga ettiği arkadaşları, pompalı tüfekle vurdu!

Ankara!daki bir evde bir araya gelerek alkol alıp eğlenmek isteyen 5 arkadaş arasında kız meselesi nedeniyle kavga çıktı. Arbede esnasında arkadaşlardan biri, pompalı tüfekle kasığından yaralandı.

Şişede durduğu gibi durmadı: Alkol alırken kız meselesi yüzünden kavga ettiği arkadaşları, pompalı tüfekle vurdu!

Ankara'nın Çankaya ilçesindemeydana gelen olayda,  aynı evde bir araya gelerek alkol alan arkadaşlar arasında kız meselesi yüzünden çıkan kavgada 1 kişi pompalı tüfekle vurularak yaralandı.

Olay, saat 04.00 sıralarında Ankara'nın Çankaya ilçesi Göktürk Mahallesi 115. Cadde'de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre aynı evde bir araya gelerek alkol alan 5 kişi arasında kız meselesinden dolayı tartışma çıktı.

SOYADINI BİLMEDİĞİ ARKADAŞININ VURDUĞUNU SÖYLEDİ

Olayın büyümesi üzerine çıkan arbede de Ali Haydar S., kasık bölgesinden pompalı tüfekle vurularak yaralandı. Silahlı saldırgan kaçarken, ihbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi, yaralıya ilk müdahalesini olay yerinde yaparak ambulans ile Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi acil servisine sevk etti.

Şişede durduğu gibi durmadı: Alkol alırken kız meselesi yüzünden kavga ettiği arkadaşları, pompalı tüfekle vurdu!

Öte yandan yaralı Ali Haydar S., polise verdiği ilk ifadesinde, kendisini soyadını bilmediği Serkan isimli kişinin vurduğunu söyledi. Polis, olaya ilişkin başlattığı inceleme kapsamında silahlı saldırganı yakalama çalışması başlattı.

Şişede durduğu gibi durmadı: Alkol alırken kız meselesi yüzünden kavga ettiği arkadaşları, pompalı tüfekle vurdu!Şişede durduğu gibi durmadı: Alkol alırken kız meselesi yüzünden kavga ettiği arkadaşları, pompalı tüfekle vurdu!

Şişede durduğu gibi durmadı: Alkol alırken kız meselesi yüzünden kavga ettiği arkadaşları, pompalı tüfekle vurdu!

Berna Akkaya
Editör


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