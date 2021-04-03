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  3. Şişli Belediyesi önünde 100 bin lirasını düşüren İş insanın parası bulundu

Şişli Belediyesi önünde 100 bin lirasını düşüren İş insanın parası bulundu

Şişli Belediyesi'nde işlem yaptıktan sonra 100 bin lirasını yere düşürdüğünü bildiren iş insanı Mustafa D'nin şikayeti üzerine soruşturma başlatan polis ekipleri yapılan incelemelerde parayı alan şahsı yakaladı. Şüpheli L. Ç, emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Şişli Belediyesi önünde 100 bin lirasını düşüren İş insanın parası bulundu

İSTANBUL (AA) - Şişli'de, bir iş insanının çantasından düşen 100 bin lirayı alan şüpheli, evinde yakalandı.

Şişli Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Şişli Belediyesi'nde işlem yaptıktan sonra çantasında bulunan 100 bin lirayı yere düşürdüğünü bildiren iş insanı Mustafa D'nin şikayeti üzerine çalışma başlattı.

Belediye ile çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, Mustafa D'nin çantasından evrak çıkarırken 100 bin lirayı yere düşürdüğünü, arkasından gelen bir kişinin ise bu parayı alarak, olay yerinden uzaklaştığını tespit etti.

Ekipler, yere düşen parayı olaydan önce belediyede işlem yapan L. Ç'nin aldığını belirledi. Şüpheli, Paşa Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alındı.

Evdeki aramada bulunan 100 bin lira Mustafa D'ye teslim edildi. Şüpheli L. Ç, emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

 

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