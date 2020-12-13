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  3. Şişli'de hareketli gece: 1 kişi yaralandı 7 kişi gözaltına alındı

Şişli'de hareketli gece: 1 kişi yaralandı 7 kişi gözaltına alındı

Şişli'de, bir evde arkadaş grubu arasında çıkan kavga kanlı bitti. Çıkan kavgada1 kişi hastaneye kaldırılırken, 7 kişi gözaltına alındı. Silahlı saldırgan ise kayıplara karıştı.

Şişli'de hareketli gece: 1 kişi yaralandı 7 kişi gözaltına alındı

Şişli'de  02.30 sıralarında gerçekleşen olayda sokak üzerinde bulunan bir apartmanın bodrum katında bulunan dairede eğlenen grup arkadaş arasında henüz bilinmeyen bir neden ile tartışma çıktı.

Evin içinde çıkan tartışma sonucu iki taraf birbirlerine silahla ateş etmeye başladı. Daha sonra sokağa taşan tartışmada, evden ayrılarak taksiye binen bir kişiye, Selçuk Durna saldırdı. Taksiye saldıran Durnaya'ya, aracın içindeki kişi silahla ateş etti. Karnına isabet eden mermi sonucu Durna yerde kalırken, silah seslerini duyan vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, karnından yaralanan Durna'ya yaptıkları ilk müdahalenin ardından Şişli Etfal Hastanesi'ne kaldırdı. Kavga sonrası evden ayrılarak uzaklaşmaya çalışan 3'ü kadın 4 kişi polis ekipleri tarafından yakalandı. Olay sonucunda 4'ü kadın toplam 7 kişi ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Durna'yı yaralayan taksi içindeki saldırganı yakalamak için çalışmalar devam ediyor.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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