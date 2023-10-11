Şişli’de kaldırım kadını yuttu! Dev çukuru görenler şaştı kaldı, ekipler dev çukurun nedenini araştırıyor!

Şişli'de kaldırımda yürüyen bir kadın, kaldırımın bir anda çökmesiyle dev çukura düştü. İtfaiye ekiplerinin yaralı olarak kurtardığı kadın hastaneye kaldırıldı.

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Şişli’de kaldırım kadını yuttu! Dev çukuru görenler şaştı kaldı, ekipler dev çukurun nedenini araştırıyor!

Şişli'de Gülcan N. isimli bir kadın kendi halinde kaldırımda yürürken hayatının şokunu yaşadı. 36 yaşındaki kadının ayağının altından kaldırım bi anda kaydı. Neye uğradığını şaşıran kadın kendini çukurda buldu.

Bu ilginç olay Şişli Ortabayır Mahallesi Harman 1 Sokak’ta öğle saatlerinde yaşandı.

DEV ÇUKURA DÜŞTÜ

Gülcan N. isimli kadın kaldırımda yürüdüğü sırada kaldırım bilinmeyen bir nedenle aniden çöktü. 36 yaşındaki neye uğradığını anlamadan çökme sonucu oluşan dev çukura düştü.

İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI

Olay yerine ihbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, kadını çukurdan çıkardı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Kadın hafif yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri yolun çökme ihtimali üzerine bölgede önlem aldı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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