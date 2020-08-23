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Şişli'de korkutan yangın! İtfaiye ekipleri müdahale ediyor!

Şişli, Bahçecik Sokak'ta bulunan iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

Şişli'de korkutan yangın! İtfaiye ekipleri müdahale ediyor!

Şişli, Bahçecik Sokak'ta bulunan iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

Kaptan Paşa Mahallesi, Bahçecik Sokakta bulunan otomobil tamirhanesinde saat 10.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İş yerinden çıkan yoğun dumanları gören çevredekiler durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

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Olay yerine gelen itfaiye ekipleri hemen müdahale edip yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Çevre sakinleri yoğun dumanlar nedeniyle kısa süreli panik yaşadı. Yangından ölen ya da yaralanan olmazken iş yerinden hasar meydana geldi.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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