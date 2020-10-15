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Şişli'de şüpheli çanta paniğe neden oldu

Şişli'de bir banka şubesinin önünde bulunan sahipsiz çanta paniğe neden oldu. Fünye ile patlatılan çantanın içinden broşür ve telefon çıktı.

Şişli'de şüpheli çanta paniğe neden oldu

Şişli'de özel bir banka şubesinin önünde bulunan çanta paniğe neden oldu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Fünye ile patlatılan çantanın içerisinden cep telefonu ve broşürler çıktı.

Olay saat 01:00 sıralarında Halaskargazi Mahallesi, Halaskargazi Caddesi 90. Numarada bulunan özel bir bankanın önünde meydana geldi. Şubenin önünde duran çantadan şüphelenen vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede yoğun güvenlik önlemi aldı. Halaskargazi Caddesi bir süre trafiğe kapatıldı. Alınan tedbirlerin ardından, şüpheli çanta olay yerine gelen bomba imha uzmanı tarafından fünye ile patlatıldı.

Çantanın fünye ile patlatılmasının ardından olay yeri inceleme ekipleri, çantanın bulunduğu alanda delil aradı. Patlatılan çantanın içerisinden ise, bir adet cep telefonu ve bazı broşürler çıktı. Çantanın kim yada kimler tarafından bırakıldığının tespit edilmesi için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Şişli'de şüpheli çanta paniğe neden olduŞişli'de şüpheli çanta paniğe neden olduŞişli'de şüpheli çanta paniğe neden oldu

Berna Akkaya
Editör


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