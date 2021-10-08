Sismolog ne demek, TDK'ya göre Sismolog kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Sismolog ne demek? Sismolog TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi sismolog kelimesi. Peki sismolog ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre sismolog nedir, sismolog kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Sismolog kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Sismolog kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

SİSMOLOG NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Sismolog kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Sismolog kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre sismolog kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Deprem bilimci

