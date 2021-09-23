Sismolojik ne demek, TDK'ya göre Sismolojik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Sismolojik ne demek? Sismolojik TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi sismolojik kelimesi. Peki sismolojik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre sismolojik nedir, sismolojik kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Sismolojik kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Sismolojik kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

SİSMOLOJİK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Sismolojik kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Sismolojik kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre sismolojik kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Deprem bilimsel

