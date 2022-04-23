Sistire ne demek, TDK'ya göre Sistire kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Sistire ne demek? Sistire TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi sistire kelimesi. Peki sistire ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre sistire nedir, sistire kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

SİSTİRE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Sistire kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Sistire kelimesi kökenlidir.

TDK'ya göre sistire kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bir tahtanın üzerindeki ufak pürüzleri giderip onu dümdüz bir duruma getirmeye yarayan ince çelik lama

