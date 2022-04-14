Şitaiye ne demek, TDK'ya göre Şitaiye kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Şitaiye ne demek? Şitaiye TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi şitaiye kelimesi. Peki şitaiye ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre şitaiye nedir, şitaiye kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ŞİTAİYE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Şitaiye kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Şitaiye kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre şitaiye kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Divan edebiyatında kış mevsimini konu olarak işleyen şiir

- Bir kasidenin kışı anlatan giriş bölümü

