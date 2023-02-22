Sito kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sito Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sito adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sito Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sito 18 Kasım 1996 tarihinde Alcoi şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Andrés Pascual Santonja şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sito Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wasserman yapmaktadır. Sito, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Asteras Tripolis futbol takımında oynamaktadır. Asteras Tripolis takımına 6 Ağustos 2019 tarihinde katılmıştır. Sito'nin Asteras Tripolis ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Sito Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sito isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sito Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sito futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında V. Mestalla

8 Ağustos 2017 yılında Lorca FC

1 Ocak 2018 yılında V. Mestalla

6 Ağustos 2019 yılında Asteras Tripoli

Sito Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sito şuan Asteras Tripolis takımında oynamakta ve 40 numaralı formayı giymektedir.

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