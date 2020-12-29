Sivas basınından hakem kararlarına protesto: Spor sayfaları karartıldı!

Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Beşiktaş-Sivasspor maçı, siyah beyazlıların 3-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı. Zorlu mücadeleye ise skordan çok hakem Arda Kardeşler damga vurdu. Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmada, Beşiktaş'ın 19. dakikada Güven Yalçın'la kaydettiği golün öncesinde Rosier'in taç çizgisinde topukla verdiği pas tartışmalara yol açtı. Maçın ardından sosyal medya hesaplarından Sivasspor camiası hakem Arda Kardeşler'e verdiği kararlardan dolayı büyük tepki gösterdi.

Maçın hemen ardından sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Sivasspor, maç sonucunu vermek için kullandığı görselde hakem Arda Kardeşler'i siyah-beyaz yaptı.

"SAYENİZDE TÜRK FUTBOLU BİTTİ"

Sivas'ta yayın yapan Sivas İrade Gazetesi ve Sivas Ekpres Gazetesi, spor sayfalarını tamamen kararttı. Sivas İrade Gazetesi siyah zemin üzerine "Sayenizde Türk futbolu bitti! Gözünüze tren mi kaçtı?" başlığı ile yayımlandı. Gazetede yer alan uzun bir metinde ise Beşiktaş-Sivasspor maçındaki sıkıntılar aktarıldı.

Sivas Ekspres Gazetesi ise, "Türk futbolu için kara gece! Resmen skandal" başlıklarını kullandı.

İşte o gazete manşetleri: