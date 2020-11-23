Sivas Belediyespor Başkanı Hakan Genç: Fenerbahçe'yi yenmek istiyoruz

Ziraat Türkiye Kupası'na 4. turdan başlayan Fenerbahçe, 3. turda Van Spor'u eleyen Sivas Belediyespor'u evinde ağırlayacak. Yarın oynanacak maç öncesi, basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Sivas Belediyespor Kulüp Başkanı Hakan Genç, "Fenerbahçe'yi yenmek istiyoruz." dedi.

Fenerbahçe'nin kalitesinin tartışılmaz olduğunu belirten Genç, "Kupada Fenerbahçe çıktığı için takım ve şehir olarak mutluyuz. İddialı olmak istiyoruz, kazanmak için gideceğimizi ifade etmek istiyorum." dedi.

Karşılaşma öncesi teknik direktör, futbolcular ve kulüp yöneticileriyle toplantı yaptıklarını dile getiren Genç, "Hepsi de elinden geleni en iyi şekilde yapacak. Hem futbol keyfi yaşatmak hem de kazanmak istiyoruz, mücadelemizi vereceğiz. Sonuç ne olursa da saygı duyacağız." diye konuştu.

"FENERBAHÇE'NİN ÇIKMASINI GERÇEKTEN İSTİYORDUK"

Kupada Fenerbahçe ile eşleşmeyi çok arzuladıklarını aktaran Genç, şunları kaydetti:

"Vanspor'u eleyerek bu tura geldik. Fenerbahçe'nin çıkmasını gerçekten aşırı istiyorduk, bu bizi çok mutlu etti. Böyle bir kupada ismimizin geçeceği, kendimizi daha mutlu edeceğimiz takım Fenerbahçe'ydi. Rakibimiz çok zor ve çok güçlü, bunu biliyoruz ama biz de ruhumuzu, inancımızı ortaya koymak ve mücadele edip kazanmak istiyoruz. Kazanmak için gideceğiz. Sivas Belediyespor geçmişinde kupada Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor ile eşleşti. Galibiyetlerimiz ve beraberliklerimiz var. Maç yapmadığımız Fenerbahçe vardı. Fenerbahçe maçında da elimizden geleni en iyi şekilde yapacağız, bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın."