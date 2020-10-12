Türkiye - Sırbistan Uluslar Ligi maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek uyandırıldıSerkan Asan kimdir? Kaç yaşında? Nerelidir?A101 10-16 Ekim aktüel kataloğu| Haftanın yıldızlarında süper indirimleri kaçırmayın!Sivas Belediyespor, Pazarspor maçına hazırEgzama nedir, neden olur? Egzama tedavisi nasıl gerçekleşir?Sahte içki zehirlenmesi nedir? Sahte içki neden öldürür? Nasıl anlaşılır?12 Ekim Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Vaka sayısı kaç oldu bugün ?"Vedat Muriqi'yi ucuza aldık"A101 15 ekim 2020 kataloğu | Hi-Level Ultra HD Smart LED TV 2.399 TL'YE A101'de!
İstanbul24 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Sivas Belediyespor, Pazarspor maçına hazır

Sivas Belediyespor, Pazarspor maçına hazır

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup 5. hafta heyecanı Çarşamba günü oynanacak maçlarla sürecek. Sivas Belediyespor, evinde oynayacağı Pazarspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Sivas Belediyespor, Pazarspor maçına hazır

Sivas Belediyespor, Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup 5. hafta maçında deplasmanda Pazarspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Özer Karadaş ve yardımcıları yönetiminde kulüp tesislerinde yapılan antrenman, ısınma ve açma-germe hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışmaları yapan yeşil-beyazlılar, son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar gerçekleştirdi.

Yeşil-beyazlı ekip, yarın karayolu ile Rize'ye gidecek ve maç saatini beklemeye başlayacak.

Pazarspor ile Sivas Belediyespor arasında 14 Ekim Çarşamba günü oynanacak olan maç saat 14.30'da başlayacak. Pazar İlçe Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşmayı hakem Ömer Tolga Güldibi yönetecek.

Onur Çelik
Spor Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT