Sivas Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Fikret Ünsal kimdir? Nereli, kaç yaşında, neden öldü? İşte Fikret Ünsal'ın biyografisi...

Sivas Anadolu Gazetesi sahibi ve Sivas Gazeteciler Cemiyeti Başkanı, Gazeteci Fikret Ünsal'ın dün gece rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı ve yoğun bakıma alındığı öğrenildi. Yapılan müdahalelere yanıt vermeyen Ünsal'ın son dakika bilgilerine göre, hayatını kaybettiği öğrenildi. Bunun ardından vatandaşlar, "Sivas Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Fikret Ünsal kimdir? Nereli, kaç yaşında, neden öldü?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte Fikret Ünsal'ın biyografisi...

SİVAS GAZETECİLER CEMİYETİ BAŞKANI FİKRET ÜNSAL KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA, NEDEN ÖLDÜ? İŞTE FİKRET ÜNSAL'IN BİYOGRAFİSİ...

Fikret Ünsal, Sivas'ta dünyaya geldi. Lise eğitimini Sivas Ticaret Lisesi'nde alan Ünsal, lisans eğitimini ise Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde tamamlamıştır. 11 Mayıs 2021 yılından itibaren Sivas Gazeteciler Cemiyeti Başkanı olan Ünsal, kısa süre içerisinde Sivas halkının sesi olmayı başardı.

Fikret Ünsal dün sabah saatlerinde solunum yetmezliğine bağlı kalp durmasından dolayı hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Ünsal, sabaha karşı hayatını kaybetmiştir.

Ünsal'ın cenazesi, Basın Sitesi Gazeteciler Cemiyeti'nde saat 09.30'da düzenlenecek programın ardından, cuma namazına müteakiben Kangal Merkez Camii’nden kaldırılıp, Kangal mezarlığına defnedilecek.