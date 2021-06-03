Sivas Gölova'da katliam gibi kaza: 9 kişi hayatını kaybetti Son dakika haberi... Sivas'ın Gölova ilçesinde iki aracın çarpılması sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybetti.

A+ A-

Son dakika haberi... Sivas'ın Gölova ilçesinde iki aracın çarpılması sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili açıklama yapan Sivas Valisi Salih Ayhan, ilk belirlemelere göre 9 kişinin hayatını kaybettiğini söyleyerek kaza hakkında bilgi verdi. Detaylar gelecek... Tayfun Altuntaş Editör