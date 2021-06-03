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  3. Sivas Gölova'da katliam gibi kaza: 9 kişi hayatını kaybetti

Sivas Gölova'da katliam gibi kaza: 9 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberi... Sivas'ın Gölova ilçesinde iki aracın çarpılması sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybetti.

Sivas Gölova'da katliam gibi kaza: 9 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberi... Sivas'ın Gölova ilçesinde iki aracın çarpılması sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybetti.

Olayla ilgili açıklama yapan Sivas Valisi Salih Ayhan, ilk belirlemelere göre 9 kişinin hayatını kaybettiğini söyleyerek kaza hakkında bilgi verdi.

Sivas Gölovada katliam gibi kaza: 9 kişi hayatını kaybetti

Sivas Gölovada katliam gibi kaza: 9 kişi hayatını kaybettiSivas Gölovada katliam gibi kaza: 9 kişi hayatını kaybetti

Detaylar gelecek...

 

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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